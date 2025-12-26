أخبار النصر اليوم | إحباط جيسوس بسبب إخفاق السعودية في كأس العرب .. وترقب لقرعة دوري أبطال آسيا 2

أكد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، على أنه كانت يتمنى تتويج المنتخب السعودي بلقب كأس العرب 2025، مؤكدًا أن عدم وصول الأخضر إلى المباراة النهائية كان أمرًا محبطًا بالنسبة له قبل استئناف منافسات دوري روشن السعودي.

وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الجمعة، قبل مواجهة الأخدود المقررة السبت ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن، إن فترة التوقف جاءت بسبب مشاركة المنتخب السعودي في البطولة العربية، مشيرًا إلى أن الخروج من سباق اللقب ترك أثرًا سلبيًا قبل عودة المنافسات المحلية.

وحول مواجهة الأخدود، شدد مدرب النصر على صعوبة اللقاء، موضحًا أن الفريق المنافس يمتلك عناصر مميزة وسيخوض المباراة بدافع تحقيق الفوز والابتعاد عن مراكز الخطر، ما يفرض تحديات تكتيكية كبيرة داخل الملعب.

وتطرق جيسوس إلى الطابع الفني للمواجهة، مؤكدًا أن المدارس التدريبية البرتغالية معروفة بالانضباط والتنظيم، وهو ما يتطلب من لاعبيه تركيزًا عاليًا طوال مجريات المباراة، خاصة أمام فريق يقوده جهاز فني برتغالي.

كما تحدث المدرب البرتغالي عن ازدحام المباريات خلال الفترة الحالية، واصفًا شهر يناير بأنه من أصعب فترات الموسم بسبب تلاحق الاستحقاقات، وأضاف: "بعد التوقف نشعر وكأننا نبدأ من جديد، وهذا يتطلب جاهزية ذهنية وبدنية كبيرة من جميع اللاعبين".

وبخصوص الحالة الطبية للفريق، أوضح جيسوس أن أيمن يحيى عاد من معسكر المنتخب السعودي مصابًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إينيجو مارتينيز، على غرار كريستيانو رونالدو، يحتاج أحيانًا إلى الراحة للحفاظ على جاهزيته البدنية.

واختتم جيسوس حديثه بالإشارة إلى أن المدافع محمد سيماكان سيكون جاهزًا للمشاركة بعد أسبوع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب حسن اختيار العناصر الأنسب لكل مباراة، بما يخدم مصلحة الفريق ويواكب متطلبات المنافسة.