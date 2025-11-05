أخبار الأهلي اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | لفتة رائعة من مشجع تجاه "والدة ديميرال" .. وتذاكر ديربي جدة تنفد سريعًا!
بعد واقعة سبها.. تصرف مفاجئ من مشجع أهلاوي بشأن والدة ديميرال
شهدت الفترة الماضية اتخاذ إدارة الأهلي قرارًا، باتخاذ الإجراءات القانونية، بحق أحد الحسابات التي قامت بسب والدة النجم التركي ميريح ديميرال مدافع الراقي.
جاء ذلك على خلفية سخرية ديميرال من احتساب ركلة جزاء لنادي النصر خلال مباراته الأخيرة في دوري روشن السعودي، ضد فريق الفيحاء بالوقت القاتل.
وقام أحد الحسابات بتوجيه السباب لديميرال عبر حسابه على منصة "إكس" بوالدته المتوفية، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل.
وتحرك أحد مشجعي الأهلي، كرد فعل على سب أحد مشجعي الأندية الأخرى للمدافع التركي بوالدته المتوفية، وقام بعمل وقف خيري لها.
ونشر حساب "بندر المنبهر" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، شهادة أسهم وقفية، وذلك ضمن مشروع مجمع الجود الوقفي في حي البغدادية الشرقية.
وعلق عليها: "نجمنا المحبوب ديميرال، أحد جمهور النادي الأهلي، جعل هذا الوقف الخيري لوالدتك، لعل ما حدث مؤخرًا تذكير لنا بوالدتك لنترحم عليها، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".
ديميرال يحدد موقفه من الرحيل .. ودور الراقي في سفر مالكوم إلى إسبانيا
"قد أنضم لهذا الفريق"! .. ميريح ديميرال يتحدث عن مستقبله وسط أزمة مباراة النصر ومحاولات الأهلي تجديد عقده
تحدث النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ وسط الكثير من الجدل المُتعلق به، في الوقت الحالي.
ويرتبط ديميرال البالغ من العمر 27 سنة، بعقدٍ مع الفريق الأهلاوي حتى 30 يونيو من عام 2026؛ حيث يحق له التفاوض مع أي نادٍ آخر، بداية من شهر يناير القادم.
بعد مزاعم المنشطات والرحيل عن الهلال .. سيموني إنزاجي يكشف دور الأهلي في سفر مالكوم إلى إسبانيا
جدل كبير يحيط بالجناح البرازيلي مالكوم؛ محترف الهلال، بعدما غادر الرياض أول أمس الأحد، متجهًا لإسبانيا لتلقي العلاج، على إثر تعرضه للإصابة، بحسب ما أعلن ناديه بشكل رسمي، حتى خرج الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للفريق، للحديث بتفاصيل أكثر.
الكثير من القيل والقال تردد بعد مغادرة الجناح البرازيلي للرياض، حيث تحدث البعض – دون أدلة واضحة – عن هروبه من فحص المنشطات الذي يُجرى عقب المباريات القارية.
"الدليل في حفل زفاف روبن نيفيش وكلمات زوجة رياض محرز" .. عندما تظهر براءة ثنائي الهلال والأهلي من اتهامات تشويه صورة الرياضة السعودية
لقطة واحدة فقط، كانت كفيلة بإشعال جدلٍ كبير للغاية في الملاعب السعودية؛ وهي "ركلة الجزاء" المحتسبة لفريق النصر الأول لكرة القدم ضد نادي الفيحاء، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
وعندما كانت المباراة على وشك الانتهاء بالتعادل الإيجابي (1-1)؛ احتسب الحكم السعودي محمد الهويش "ركلة جزاء" لمصلحة نادي النصر، انقسم الكثيرون بشأن صحتها من عدمها.
هذه "الركلة الجزائية" سجل منها الأسطورة كريستيانو رونالدو، هدف الفوز للفريق النصراوي (2-1)، في الدقيقة الرابعة عشر من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.
- Getty Images Sport
تذاكر ديربي جدة تنفد سريعًا
شهدت تذاكر مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي إقبالًا غير مسبوق، إذ أعلن الموقع الرسمي لمنصة "ويبوك" عن نفاد التذاكر الموحدة بالكامل قبل 72 ساعة من انطلاق المواجهة المرتقبة، التي ستقام على ملعب الإنماء "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
وأكدت المنصة أن عملية البيع ما زالت مستمرة للفئات المميزة من التذاكر، وتشمل الذهبية والفضية والبريميوم، حيث تتراوح الأسعار بين 2000 ريال للتذكرة الذهبية، و1200 ريال للفضية، و300 ريال لفئة البريميوم، وذلك عبر منصة "ويبوك" المخصصة لبيع تذاكر المنافسات الرياضية في السعودية.
ومن المنتظر أن يشهد ملعب الإنماء حضورًا جماهيريًا ضخمًا يملأ المدرجات بالكامل، إذ حُددت نسبة جماهير الاتحاد بـ 90% من المقاعد مقابل 10% لجماهير الأهلي، ما يُنذر بأجواء حماسية في قمة عروس البحر الأحمر.
يُذكر أن الملعب يتسع لنحو 62 ألف متفرج، ويُعد الأكبر في مدينة جدة، مما يجعله مسرحًا مثاليًا لأحد أكثر المواجهات جماهيرية وإثارة في دوري روشن السعودي هذا الموسم.
مانشيني حضر مباراة الأهلي والسد القطري
الأهلي ضد السد | رياض محرز يتوهج بـ"خطة إنقاذ جديدة" .. وفيرمينو يثبت "بُعد نظر" ماتياس يايسله!
واصل النادي الأهلي السعودي نتائجه المميزة، وحقق فوزاً ثميناً خارج أرضه على السد القطري بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما على استاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا النخبة.
افتتح رياض محرز التسجيل للأهلي في الدقيقة 34، وعادل كلاودينيو للسد في الدقيقة 63، قبل أن يخطف ماتيوس جونسالفيس هدف الفوز في الدقيقة 68.
بهذا الانتصار، يرفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، ويحافظ على سجله المذهل خالياً من الهزائم للمباراة الـ 22 على التوالي في البطولات الآسيوية، بينما تجمد رصيد السد عند نقطتين في المركز العاشر.
استعدادًا لمنصب جديد بعد تجربة المنتخب السعودي "الفاشلة" .. روبرتو مانشيني يحضر مواجهة الأهلي أمام السد
بعد عام من رحيله عن القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ اقترب المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني من حسم وجهته القادمة، بشكلٍ رسمي.
مانشيني البالغ من العمر 60 سنة، تولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية في أغسطس من عام 2023؛ قبل الرحيل رسميًا في أكتوبر 2024.
مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
استهل فريق الأهلي موسمه الرياضي 2025-2026 بطريقة مثالية، بعد تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي، ليعلن عن بداية طموحة تعكس تطور الفريق تحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله.
إلا أن مسيرة الأهلي في دوري روشن السعودي لم تخلُ من التذبذب، إذ لم يتمكن من تحقيق الاستقرار في الأداء والنتائج خلال الجولات السبع الأولى، حيث حقق الفريق 3 انتصارات مقابل 4 تعادلات، ما وضعه في منطقة الوسط بجدول الترتيب.
أما على الصعيد القاري، فقد بدأ الأهلي مشواره في دوري أبطال آسيا – النخبة بقوة، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير بنتيجة 4-2 على ناساف كارشي الأوزبكي في الجولة الافتتاحية، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية 2-2 أمام الدحيل القطري، ثم يحقق فوزًا عريضًا على الغرافة القطري برباعية نظيفة في الجولة الثالثة، وأخيرًا انتصر على السد القطري بهدفين لهدف في الجولة الرابعة، ليؤكد جاهزيته للمنافسة القارية
وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الفريق عروضه الإيجابية وتمكن من بلوغ الدور ربع النهائي، فيما تلقى ضربة موجعة على المستوى الدولي بعد خسارته أمام بيراميدز المصري 1-3 في نهائي كأس القارات الثلاث "الإنتركونتيننتال"، ليكتفي بالمركز الثاني.