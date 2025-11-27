Al Ahli v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الأهلي اليوم | فينيسيوس جونيور يحسم قراره من الانتقال للراقي .. وهكذا جعلوا الهلال "مُنافسًا"!

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس الموافق السابع والعشرين من نوفمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

  Vinicius Junior Real Madrid 2025

    وكيل فينيسيوس جونيور يرد على الانتقال إلى الأهلي.. والحلول البديلة!

    اتخذ هذا القرار! .. وكيل فينيسيوس جونيور يرد رسميًا على انتقال نجم ريال مدريد إلى الأهلي

    مع اقتراب كل ميركاتو.. أصبح اسم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد، مُرتبطًا بالانتقال إلى الملاعب السعودية.

    ويُقال منذ صيف عام 2024 تحديدًا، أن السعودية رصدت ميزانية ضخمة للغاية؛ لجلب فينيسيوس إلى عملاق الرياض الهلال، أو بطل آسيا النادي الأهلي.

    صلاح ونجم ريال مدريد .. تنازل فينيسيوس جونيور يبخر أحلام الأهلي وإليكم قائمة من الصفقات البديلة!

    يبدو أن حلم النادي الأهلي في التعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بات يقترب من التبخر، بعد أن أصبح اللاعب على أبواب تمديد عقده مع ريال مدريد.

    فينيسيوس الذي كان يسعى للحصول على راتب مماثل أو أعلى من الفرنسي كيليان مبابي، وافق مؤخرًا على خفض مطالبه المالية، وفقًا لما أكدته العديد من الصحف الإسبانية اليوم الخميس؛ مما يمهد الطريق أمام تجديد عقده الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو 2027.

  Matthias Jaissle Pep Guardiola

    عندما كرر جوارديولا "خطأ" يايسله.. والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية

    إلى جماهير الأهلي .. حتى بيب جوارديولا ارتكب نفس خطأ ماتياس يايسله القاري "فسامحوه بشرط"!

    عندما تتولى القيادة الفنية لفريقٍ كبير، يجب أن يُنافس على كافة الألقاب المُمكنة؛ فهُنا.. أي قرار ستتخذه "سيكون محسوبًا عليك"، بكل ما تحمله هذه الكلمات من معاني.

    هذا ما حدث مع الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ الذي قرر إراحة 6 لاعبين "دفعة واحدة"، في المواجهة الماضية ضد نادي الشارقة الإماراتي.

    الأهلي خسر (0-1) ضد الشارقة، مساء يوم الإثنين الماضي، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

    يتطلع جمهور الراقي لمواجهة بين الأهلي والقادسية في كأس الملك السعودي على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن مباريات ربع النهائي.

    ويخوض الفريقان اللقاء وعينهما على تحقيق الفوز والعبور إلى نصف النهائي، كي يواصلا مسيرتهما نحو إحراز لقب أول هذا الموسم.

    وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

  FBL-ASIA-C1-UAE-KSA-HILAL-AHLI

    المواعيد الجديدة لمباريات الدوري.. وهكذا جعلوا الهلال ينافس الأهلي!

    "ما فعلوه منح الهلال فرصة منافسة الأهلي!" .. هجوم على مؤرخي تاريخ الكرة السعودية

    أشعل الإعلامي والناقد الرياضي محمد أبو هداية جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي؛ بما اسماه "معلومة حقيقية"، عن ناديي الأهلي والهلال.

    الهلال الذي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكلٍ متذبذب، مع مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي؛ يحقق حاليًا سلسلة من الانتصارات المتتالية، في كافة البطولات.

    أما الأهلي يتخبط بشكلٍ كبير مع مديره الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، في الموسم الرياضي الحالي؛ رغم البداية القوية بالحصول على لقب كأس السوبر السعودي، بالفوز على نادي النصر في النهائي.

    في انتظار تأهل الأخضر .. المواعيد الجديدة للجولة 10 من دوري روشن السعودي "حال التأجيل"!

    قررت رابطة دوري المحترفين السعودي، حسم الجدل حول جدول المسابقة، في ظل أزمة "تضارب التوقيت" بين مواعيد الجولة العاشرة، والمباريات الختامية في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025".

    وتنطلق منافسات كأس العرب 2025، خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر، فيما اكتملت مقاعد دور المجموعات، بعد نهاية مرحلة التصفيات، حيث يلعب المنتخب السعودي الأول، في المجموعة الثانية، ليواجه المغرب وجزر القُمر وسلطنة عُمان.

  Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro League

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، خلال أول 9 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 19.

    - فوز: 12.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 2.

    - أهداف مسجلة: 45.

    - أهداف مستقبلة: 21.