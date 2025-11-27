أخبار الأهلي اليوم | فينيسيوس جونيور يحسم قراره من الانتقال للراقي .. وهكذا جعلوا الهلال "مُنافسًا"!

اتخذ هذا القرار! .. وكيل فينيسيوس جونيور يرد رسميًا على انتقال نجم ريال مدريد إلى الأهلي

مع اقتراب كل ميركاتو.. أصبح اسم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد، مُرتبطًا بالانتقال إلى الملاعب السعودية.

ويُقال منذ صيف عام 2024 تحديدًا، أن السعودية رصدت ميزانية ضخمة للغاية؛ لجلب فينيسيوس إلى عملاق الرياض الهلال، أو بطل آسيا النادي الأهلي.

صلاح ونجم ريال مدريد .. تنازل فينيسيوس جونيور يبخر أحلام الأهلي وإليكم قائمة من الصفقات البديلة!

يبدو أن حلم النادي الأهلي في التعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بات يقترب من التبخر، بعد أن أصبح اللاعب على أبواب تمديد عقده مع ريال مدريد.

فينيسيوس الذي كان يسعى للحصول على راتب مماثل أو أعلى من الفرنسي كيليان مبابي، وافق مؤخرًا على خفض مطالبه المالية، وفقًا لما أكدته العديد من الصحف الإسبانية اليوم الخميس؛ مما يمهد الطريق أمام تجديد عقده الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو 2027.