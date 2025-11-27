تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يتطلع جمهور الراقي لمواجهة بين الأهلي والقادسية في كأس الملك السعودي على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن مباريات ربع النهائي.

ويخوض الفريقان اللقاء وعينهما على تحقيق الفوز والعبور إلى نصف النهائي، كي يواصلا مسيرتهما نحو إحراز لقب أول هذا الموسم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد القادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

ما موعد مباراة الأهلي والقادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد القادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 30 نوفمبر 2025، على مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

 وسوف تنقل الشبكة مباراة الأهلي والقادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026 من خلالها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 1سليمان الشريف

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والقادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية في كأس الملك السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

نتائج الأهلي والقادسية في المباريات الأخيرة

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الفتح
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين الأهلي والقادسية في المباريات الخمس الأخيرة

الهلال

آخر 5 مباريات

الفتح

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

21

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تشكيل الأهلي المتوقع أمام القادسية في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026

من المتوقع أن يدخل المدرب ماتياس يايسله المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمىإدوارد ميندي
خط الدفاعمحمد سليمان بكر - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - علي مجرشي
خط الوسطفالنتين أتانجانا - فرانك كيسييه
خط الهجومجالينو - إنزو ميلوت - رياض محرز - فراس البريكان
