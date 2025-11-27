صلاح ونجم ريال مدريد .. تنازل فينيسيوس جونيور يبخر أحلام الأهلي وإليكم قائمة من الصفقات البديلة!

مع تعقيد ملف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور وتجدد الحديث عن قرب تجديد عقده مع ريال مدريد، وجد النادي الأهلي نفسه أمام تحدٍ حقيقي في سوق الانتقالات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز خط الهجوم والجناح.

هذا الوضع قد يجعل إدارة النادي تبحث عن بدائل قوية يمكنها سد الفراغ المتوقع في حال فشل التعاقد مع فينيسيوس، مع التركيز على اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة، والمشاركة الفعّالة في جميع البطولات التي يخوضها الفريق، سواء المحلية أو القارية.

من بين الأسماء التي من الممكن التعاقد معها من جانب الأهلي، يأتي رودريجو مهاجم ريال مدريد في صدارة اللاعبين الذين من الممكن التفاوض معهم، وضم أحدهم للراقي.

اللاعب البرازيلي يتمتع بمواصفات هجومية مميزة، تجمع بين السرعة الفائقة والمهارة الفردية العالية، بالإضافة إلى قدرة رائعة على المراوغة واختراق دفاعات الخصوم.

كل هذه العوامل تجعل منه خيارًا مثاليًا للأهلي لتعزيز الخط الأمامي، خاصة في مباريات تحتاج إلى لاعبين قادرين على صناعة الفارق في المباريات التي يُعاني فيها الراقي، حينما يواجه فرقًا تعتمد على التكتلات الدفاعية.

كما يتميز رودريجو بالمرونة التكتيكية، إذ يمكنه اللعب في أكثر من مركز هجومي سواء كجناح أيمن أو أيسر، أو حتى كمهاجم ثانٍ خلف رأس الحربة، ما يمنح يايسله خيارات متنوعة لتشكيلة الفريق حسب طبيعة كل مباراة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النجم البرازيلي قد يقتنع بخوض التجربة في الدوري السعودي، خاصة إذا قدم الأهلي عرضًا ماليًا مغريًا يوازي طموحاته ويراعي مكانته كلاعب عالمي ضمن صفوف ريال مدريد.