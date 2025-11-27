Vinicius Junior Xabi Alonso Real Madrid row GFXGOAL
أحمد رفعت

صلاح ونجم ريال مدريد .. تنازل فينيسيوس جونيور يبخر أحلام الأهلي وإليكم قائمة من الصفقات البديلة!

قد لا ينضم فينيسيوس إلى الأهلي، ولكن هناك قائمة من النجوم يمكن للراقي تعويضه بأحدهم

يبدو أن حلم النادي الأهلي في التعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بات يقترب من التبخر، بعد أن اقترب اللاعب من تمديد عقده مع ريال مدريد.

فينيسيوس، الذي كان يسعى للحصول على راتب مماثل أو أعلى من الفرنسي كيليان مبابي، وافق مؤخرًا على خفض مطالبه المالية، ووفقًا لما أكدته العديد من الصحف الإسبانية اليوم، الخميس، مما يمهد الطريق أمام تجديد عقده الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2027.

    انتهاء أزمة فيني وتشابي مؤشر قوي

    الموقف أصبح أكثر وضوحًا بعد المباراة الأخيرة ضد أولمبياكوس في اليونان، حيث ظهر مشهد يوحي بحل الخلاف بين فينيسيوس والمدرب تشابي ألونسو، بعد حادثة الكلاسيكو السابقة التي انتقد فيها اللاعب مدربه بعد تغييره في الشوط الثاني. 

    وبعد أيام، أصدر اللاعب بيان اعتذار لم يشر فيه مباشرة إلى المدرب، لكنه قُدم وجهًا لوجه أمام جميع زملائه في الفريق، بما في ذلك ألونسو وكامل الطاقم الفني، وبعد الفوز الصعب 4-3 على أوليمبياكوس، تبادل الثنائي عناقًا أمام الجميع، لتُغلق صفحة الخلاف تمامًا.

    حاليًا، يتقاضى فينيسيوس 15 مليون يورو إجماليًا سنويًا، فيما يحصل مبابي على 15 مليون صافٍ سنويًا بالإضافة إلى مكافأة التعاقد السنوية 8 ملايين يورو صافٍ، ليصل إجمالي ما يتقاضاه إلى 23 مليون صافٍ، أي 46 مليون إجمالي.

    موافقة فينيسيوس على خفض مطالبه المالية تجعل الأهلي أمام احتمال صعب لضم اللاعب، خاصة مع وجود اتفاق قريب بين اللاعب والنادي على تجديد العقد، مع إمكانية التفاوض الحر لأي نادي آخر اعتبارًا من 1 يناير 2027، أي بعد ستة أشهر من نهاية عقده الحالي.

    أول خيار للأهلي من ريال مدريد

    مع تعقيد ملف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور وتجدد الحديث عن قرب تجديد عقده مع ريال مدريد، وجد النادي الأهلي نفسه أمام تحدٍ حقيقي في سوق الانتقالات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز خط الهجوم والجناح.

    هذا الوضع قد يجعل إدارة النادي تبحث عن بدائل قوية يمكنها سد الفراغ المتوقع في حال فشل التعاقد مع فينيسيوس، مع التركيز على اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة، والمشاركة الفعّالة في جميع البطولات التي يخوضها الفريق، سواء المحلية أو القارية.

    من بين الأسماء التي من الممكن التعاقد معها من جانب الأهلي، يأتي رودريجو مهاجم ريال مدريد في صدارة اللاعبين الذين من الممكن التفاوض معهم، وضم أحدهم للراقي.

    اللاعب البرازيلي يتمتع بمواصفات هجومية مميزة، تجمع بين السرعة الفائقة والمهارة الفردية العالية، بالإضافة إلى قدرة رائعة على المراوغة واختراق دفاعات الخصوم.

    كل هذه العوامل تجعل منه خيارًا مثاليًا للأهلي لتعزيز الخط الأمامي، خاصة في مباريات تحتاج إلى لاعبين قادرين على صناعة الفارق في المباريات التي يُعاني فيها الراقي، حينما يواجه فرقًا تعتمد على التكتلات الدفاعية.

    كما يتميز رودريجو بالمرونة التكتيكية، إذ يمكنه اللعب في أكثر من مركز هجومي سواء كجناح أيمن أو أيسر، أو حتى كمهاجم ثانٍ خلف رأس الحربة، ما يمنح يايسله خيارات متنوعة لتشكيلة الفريق حسب طبيعة كل مباراة.

    بالإضافة إلى ذلك، فإن النجم البرازيلي قد يقتنع بخوض التجربة في الدوري السعودي، خاصة إذا قدم الأهلي عرضًا ماليًا مغريًا يوازي طموحاته ويراعي مكانته كلاعب عالمي ضمن صفوف ريال مدريد.

    رافائيل لياو وأوليسي

    مع استمرار بحث الأهلي عن بدائل قوية لتعويض احتمالية عدم ضم فينيسيوس جونيور، يبرز أوليسي جناح بايرن ميونخ كخيار واعد لتعزيز الهجوم. 

    اللاعب الفرنسي يتميز بالسرعة الفائقة، والقدرة على المراوغة الفردية التي يستخدمها في اختراق الجبهة اليسرى للخصم، حيث يتم توظيفه بشكل كبير في مركز الجناح الأيمن، وصناعة الفرص، بالإضافة إلى مهاراته في التسديد من مسافات بعيدة. 

    هذا بالإضافة إلى قدرة أوليسي في اللعب بمركز صانع الألعاب، حيث نجح في هذا المركز بشكل كبير مع منتخب فرنسا بأولمبياد باريس 2024.

    والتعاقد مع أوليسي سيضيف عنصرًا من القوة الهجومية والديناميكية في صفوف الأهلي، خاصة في المباريات التي تتطلب سرعة وانطلاقات من الأطراف.

    أما رافائيل لياو جناح ميلان الإيطالي، فهو يمثل خيارًا آخر يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في هجوم الأهلي. 

    اللاعب البرتغالي يتميز بمهارات تهديفية عالية، وسرعة في الاختراق، وقدرة على قراءة اللعب وصناعة الأهداف لزملائه. 

    كما أن رافائيل لديه القدرة على المشاركة في أكثر من مركز هجومي تجعل منه إضافة مرنة للغاية في أي تشكيلة.

    المصريان محمد صلاح وعمر مرموش

    من بين الخيارات المحلية والإقليمية المثيرة للاهتمام للأهلي، يبرز محمد صلاح جناح ليفربول كخيار قوي لتعزيز الهجوم السعودي.

    اللاعب المصري يمتاز بخبرته الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسات الأوروبية، حيث يمتلك سجل تهديفي تاريخي ومهارة عالية في صناعة الأهداف واختراق دفاعات الخصوم. 

    ورغم تراجع مستواه مؤخرًا مع ليفربول، فإن هذا التراجع قد يجعل التفاوض معه أسهل وأكثر قابلية للنجاح بالنسبة للأندية المهتمة. 

    صلاح يضيف إلى أي فريق السرعة والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة في لحظات المباريات، ما يجعله خيارًا مثاليًا لتعزيز قوة الأهلي الهجومية وإضفاء الخبرة الأوروبية على صفوف الفريق.

    أما عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، فهو لاعب شاب يمتلك إمكانيات كبيرة رغم قلة مشاركاته مع الفريق الإنجليزي حتى الآن. 

    مرموش كانت له تجربة ناجحة جدًا في الدوري الألماني مع فريق آينتراخت فرانكفورت، وهي التي فتحت له باب الانضمام إلى مانشستر سيتي.

    وعدم مشاركته المستمرة مع مانشستر سيتي لم تؤثر على إمكاناته الفنية، بل تمنحه فرصة لإعادة إثبات نفسه في دوري آخر. 

    الأهلي يمكن أن يستفيد من طموح مرموش في البحث عن دقائق لعب أكثر، لتدعيم خط الهجوم وإضافة عنصر يمتلك خبرة أوروبية يمكن تطويرها لصالح الفريق.

    لاتاورو مارتينيز

    يبرز لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي كأحد الخيارات التي من الممكن أن يضمها الأهلي لتعويض فينيسيوس.

    اللاعب الأرجنتيني يمتلك قدرات تهديفية رائعة، تجمع بين القوة البدنية والسرعة والمهارة الفنية، ما يجعله قادرًا على قلب موازين المباريات لصالح الفريق.

    لاوتارو يتميز أيضًا بالقدرة على اللعب كمهاجم صريح أو في مركز ثانٍ خلف رأس الحربة، ما يمنح المدرب خيارات تكتيكية متنوعة حسب طبيعة المباريات التي يخوضها الفريق.

    الجدير بالذكر أن لاوتارو كان هدفًا سابقًا لأندية دوري روشن السعودي، التي كانت ترغب في ضمه لتعزيز خطوطها الهجومية.

    ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، يمكن للأهلي إعادة فتح المفاوضات معه، خصوصًا إذا أراد النادي تدعيم صفوفه بلاعب قادر على تقديم الإضافة الفورية والظهور بمستوى عالمي داخل الدوري السعودي والمنافسات القارية.

    كما أن لاوتارو سيساعد الأهلي على حل مشكلة المهاجم، في ظل تراجع مستوى الإنجليزي إيفان توني، الذي اقترب كثيرًا من العودة إلى الدوري الإنجليزي.

