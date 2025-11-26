اتخذ هذا القرار! .. وكيل فينيسيوس جونيور يرد رسميًا على انتقال نجم ريال مدريد إلى الأهلي

وفي هذا السياق.. انتشرت بعض الأخبار في الساعات القليلة الماضية؛ تُفيد بأن النادي الأهلي طلب التعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

وحسب هذه الأخبار فإن السعودية تحركت بالفعل؛ من أجل جلب فينيسيوس إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"، مُستغلة في ذلك أزمة اللاعب مع نادي ريال مدريد.

والعديد من التسريبات الصادرة من العاصمة الإسبانية؛ تؤكد أن فينيسيوس غير راضٍ عن وضعه في صفوف ريال مدريد، تحت قيادة المدير الفني تشابي ألونسو.

بل أكثر من ذلك - وحسب هذه التسريبات دائمًا -؛ رفض النجم البرازيلي الشاب تجديد عقده مع العملاق الإسباني، طالما ظل ألونسو يُهمشه في الكثير من المباريات.

وتقف إدارة نادي ريال مدريد بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، في صف المدير الفني الإسباني الشاب، ضد فينيسيوس وبعض اللاعبين المُنزعجين من وضعهم في صفوف الفريق؛ ما يُعقد من موقفهم، في الوقت الحالي على الأقل.