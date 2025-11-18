بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، خلال أول 8 جولات.
وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.
لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".