أخبار الأهلي اليوم | القرار المرتقب في قضية فراس البريكان .. وحقيقة تدخل "فيفا" لمنع مشاركة رياض محرز بكأس العرب

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من نوفمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

    حقيقة تدخل "فيفا" لمنع مشاركة رياض محرز في كأس العرب!

    كشف فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، عن حقيقة منع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشاركة عدد من اللاعبين مع فريقه، في بطولة كأس العرب 2025.

    الدوحة القطرية تستضيف بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر؛ وذلك بمشاركة منتخب الجزائر.

    بيتكوفيتش أكد في المؤتمر الصحفي، بعد فوز الجزائر (2-0) على السعودية وديًا، مساء اليوم الثلاثاء، أن "فيفا" لا يمنع أي لاعب من المشاركة في بطولة كأس العرب؛ مثلما يردد البعض.

    وأكد المدير الفني لمنتخب الجزائر، أنه هو من رفض ضم نجم الأهلي رياض محرز، ومتوسط ميدان الاتحاد حسام عوار، إلى القائمة التي ستشارك في بطولة كأس العرب؛ وذلك لمنحهما بعض الراحة.

    واختتم بيتكوفيتش تصريحاته، بالقول: "كأس أمم إفريقيا على الأبواب؛ لذلك.. من الصعب مشاركة محرز وعوار في البطولة العربية".

  • Firas Al-Buraikan Al AhliGetty Image/ Goal AR

    قضايا الأهلي "من صفقة فراس البريكان إلى أزمة كأس السوبر"

    النهاية اقتربت .. مركز التحكيم الرياضي يستقر على حكمه في قضية الفتح ضد الأهلي وفراس البريكان

    يبدو أن مركز التحكيم الرياضي السعودي استقر على حكمه، في قضية النجم الدولي فراس البريكان، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    نادي الفتح قدّم شكوى ضد الأهلي والبريكان، أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي؛ بحجة تحريض الراقي للنجم الدولي على فسخ عقده مع النموذجي، صيف عام 2023.

    واستند الفتح في شكواه، على أن الأهلي حوّل قيمة "الشرط الجزائي" في عقد البريكان مع النموذجي، إلى حسابات اللاعب المالية؛ وذلك من أجل فسخه بشكلٍ رسمي، والانتقال إلى الراقي.

    "اتحاد الكرة تجاهل طلب إيقاف نهائي الأهلي والنصر"! .. كواليس صادمة عن أزمة السوبر السعودي

    يوم بعد آخر.. تظهر كواليس صادمة عن أزمة كأس السوبر السعودي 2025-2026؛ والتي شغلت الوسط الرياضي، في المملكة.

    فريق الأهلي الأول لكرة القدم توّج بلقب كأس السوبر السعودي؛ وذلك بعد فوزه على عملاق الرياض نادي النصر بـ"ركلات الجزاء"، في المباراة النهائية.

  • Herve Renard Saleh Abu Al Shamat Saudi KSA GOAL ONLYGOAL AR

    تحذيرات اتحادية من صفقة غريب.. وظهور نجوم الأهلي مع المنتخبات

    "بصق على نادينا واتصل بي ليترجاني خلال وجوده في الأهلي" .. مرشح رئاسة الاتحاد السابق يحذر من التعاقد مع عبدالرحمن غريب

    وسط الأنباء الكثيرة التي تتحدث عن احتمالية رحيل الجناح السعودي عبدالرحمن غريب عن النصر وربط اسمه بنادي الاتحاد، خرج وليد الشهري؛ المرشح الأسبق لرئاسة العميد، لتحذير إدارة النادي من التعاقد معه.

    السعودية ضد الجزائر | هتفوا "اطردوا رينارد" فتركوا اللاعبين يعبثون بالأخضر .. ورياض محرز "على عكس نسخة الأهلي"!

    مستوى يليق تمامًا بمباراة ودية، حيث الملل والتجربة و"التوهان" بعض الشيء .. هكذا دارت مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الجزائري اليوم الثلاثاء، ضمن الاستعدادات لكأس العرب قطر 2025.

    الديربي العربي انتهى لصالح محاربي الصحراء بثنائية نظيفة، سجلها القائد رياض محرز وزميله رفيق بلغالي، في الدقيقتين 75 و85 من عمر المباراة.

    المباراة سارت برتم ملل على مدار 80 دقيقة كاملة، حتى استفاق المنتخبان في العشر دقائق الأخيرة، التي شهدت أكثر من فرصة خطيرة للصقور الخضر، وسط سوء إنهاء الهجمات، مع استغلال محاربي الصحراء لما أُتيح لهم لإضافة الهدف الثاني.

    هيرفي رينارد "الرجل المنفصل عن الواقع" .. دمّر مغامرته الناجحة مع صالح أبوالشامات وعاب على صاحب الفضل!

    إما أنه رجل منفصل عن الواقع أو أن الصحفيين أحرجوه لحد اضطره للتحدث كذبًا، هربًا من الموقف ليس أكثر .. أما ما قاله الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، فلا يمت للحقيقة بأي صلة!.

    رينارد عندما سألوه عن جناح الأهلي صالح أبوالشامات وعدم استدعائه خلال تألقه مع الخليج في الموسم الماضي، أجاب: "تقولون إنني استدعي لاعبي الأندية الكبيرة فقط؟، ما هو تعريف النادي الكبير بالنسبة لكم؟، بالنسبة لي لا يهم في أي نادٍ يلعب اللاعب.. لو نظرتم للتشكيلة الحالية ستجدون لاعبين من الخليج، التعاون وغيرهما".

  • Al Ahli v Al Gharafa: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، خلال أول 8 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

