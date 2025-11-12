أخبار الأهلي اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | تطور جديد بشأن إصابة جالينو .. واستهداف نجم أوروبي جديد!
تطور جديد بشأن إصابة جالينو
أنهى البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل كامل، مستغلًا فترة التوقف الدولي الحالية التي تتزامن مع معسكر المنتخب السعودي في جدة، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب بعد تعافيه التام من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مؤخرًا.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن جالينو صاحب الـ28 عامًا، قد أنهى مرحلة العلاج الطبي بنجاح، ويخضع حاليًا لجلسات تأهيل ولياقة داخل مقر النادي، بهدف استعادة جاهزيته البدنية والفنية الكاملة قبل استئناف منافسات الموسم.
وأضافت الصحيفة أن المدرب الألماني ماتياس يايسله سيتسلّم تقريرًا طبيًا متكاملًا من الجهاز الطبي فور عودة الفريق للتدريبات الجماعية السبت المقبل، يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بحالة اللاعب ومدى قدرته على المشاركة في المباريات الرسمية بعد فترة التوقف.
وكان يايسله قد اضطر إلى استبعاد جالينو من ديربي جدة أمام الاتحاد، والذي حسمه الأهلي لصالحه بهدف دون رد، بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية.
وشارك جالينو مع الأهلي هذا الموسم في سبع مباريات بمختلف البطولات، بإجمالي 404 دقائق لعب، توزعت بين: مباراتين في دوري روشن السعودي، وأخريين في كأس السوبر، وواحدة في دوري أبطال آسيا، ولقاء في كأس الملك وآخر ضمن بطولة القارات.
مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل كرة القدم بالأهلي
تعتزم إدارة شركة الأهلي برفقة المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو، عقد مؤتمر صحفي موسّع يوم الخميس المقبل داخل قاعة المؤتمرات بمقر النادي، من أجل كشف كافة التفاصيل المتعلقة بملف كرة القدم في النادي.
وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن المؤتمر لن يقتصر على مناقشة أوضاع الفريق الأول لكرة القدم فحسب، بل سيتناول أيضًا برامج وخطط تطوير الفئات السنية، واستراتيجية النادي المستقبلية في قطاع الكرة، إلى جانب عرض التحديات والأهداف التي تسعى الإدارة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر أن يقدّم روي بيدرو إيضاحات شاملة للإعلاميين حول المرحلة الحالية للفريق، مع الكشف عن بعض التغييرات الإدارية والفنية التي يدرس النادي تنفيذها، إضافة إلى الإجابة عن أسئلة وسائل الإعلام التي ستُوجَّه لها الدعوة الرسمية بعد اعتماد الموعد النهائي للمؤتمر وتوقيته.
القادسية قد يتسبب في سحب السوبر من الأهلي .. واستهداف ساني
القادسية يطلب "إعادة نهائي السوبر السعودي".. والهلال يبدأ التصعيد!
يبدو أن قضية انسحاب الهلال من كأس السوبر السعودي لن تنتهي فصولها قريباً. فبعد أن لجأ الهلال لمركز التحكيم الرياضي للاعتراض على عقوبات اتحاد القدم، دخل نادي القادسية على الخط مطالباً بإعادة المباراة النهائية.
وفي تطور مفاجئ، دخل نادي القادسية على خط الأزمة بطلب رسمي لمركز التحكيم الرياضي يطلب فيه الدخول كطرف ثالث في القضية. لم يكتفِ القادسية بذلك، بل قدم مطالب تعتبر هي الأبرز، حيث يطالب النادي باعتباره المتأهل الشرعي للمباراة النهائية.
الأهلي السعودي يستهدف ضم ساني.. ومنافسة شرسة من السعودية وخارجها!
كشفت تقارير صحفية عن دخول النادي الأهلي السعودي سباق التعاقد مع النجم الألماني ليروي ساني، جناح جلطة سراي التركي.
يأتي هذا الاهتمام، بقيادة المدرب ماتياس يايسله، ضمن تحركات "الراقي" لتدعيم صفوفه استعداداً للانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار حملته المنافسة على جميع الألقاب.
لكن الأهلي لن يكون وحيداً، حيث يحظى اللاعب باهتمام واسع من أندية أوروبية وأمريكية وسعودية أخرى، ما ينبئ بمعركة انتقالات قوية.
موسم الأهلي 2025-2026
قدّم فريق الأهلي السعودي موسمًا مثيرًا ومتقلبًا حتى الآن في 2025-2026، جمع بين لحظات المجد والانتصارات الكبيرة، وبين بعض العثرات غير المتوقعة، لكنه رغم ذلك يواصل تأكيد مكانته كأحد أقوى أندية المملكة وأكثرها طموحًا هذا الموسم.
استهل الأهلي موسمه بأفضل طريقة ممكنة حين تُوِّج بلقب كأس السوبر السعودي، بعد أداء باهر في نصف النهائي أمام القادسية انتهى بفوز كاسح (5-1)، قبل أن يحسم النهائي أمام النصر بركلات الترجيح في مواجهة مثيرة اتسمت بالانضباط التكتيكي والتركيز العالي من اللاعبين تحت قيادة الجهاز الفني.
ذلك التتويج منح الفريق دفعة معنوية كبيرة، ورسالة واضحة بأن الأهلي عاد بالفعل إلى طريق البطولات.
ورغم الانطلاقة القوية، إلا أن مسيرة الأهلي لم تخلُ من التذبذب. فالفريق يحقق نتائج مميزة في بعض الجولات، ثم يتراجع بصورة غير متوقعة في أخرى، ما سبّب حالة من القلق لدى جماهيره.
وكانت الخسارة أمام بيراميدز المصري (1-3) في نهائي كأس القارات للأندية أكبر خيبة للأهلاويين هذا الموسم، بعدما فقد الفريق فرصة اعتلاء منصة عالمية، رغم المستوى الكبير الذي قدّمه في مراحل البطولة السابقة.
في كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الأهلي حضوره القوي بعدما تجاوز العربي والباطن بنجاح، ليبلغ دور الثمانية، حيث ينتظره لقاء قوي أمام القادسية نهاية نوفمبر الجاري.
أما في دوري روشن السعودي، فقد تمكن الأهلي من تحقيق انتصار ثمين على غريمه التقليدي الاتحاد في ديربي جدة بهدف نظيف حمل توقيع النجم الجزائري رياض محرز، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة وضعته في المركز الخامس على بُعد 8 نقاط من الصدارة.
ورغم أن الفريق لم يتذوق طعم الخسارة بعد في الدوري، إلا أنه أهدر 8 نقاط بالتعادل أمام الاتفاق والهلال والشباب والرياض، ما جعله يبتعد قليلاً عن دائرة المنافسة المباشرة على اللقب، مع بقاء فرصه قائمة في حجز مقعد آسيوي مؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.
على الصعيد الآسيوي، يسير الأهلي بخطى ثابتة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ افتتح مشواره بفوز مثير على ناساف كارشي الأوزبكي (4-2) بعد تأخره بهدفين، ليبرهن على روح العودة والفعالية الهجومية.
وفي الجولة الثانية، خرج بتعادل إيجابي (2-2) أمام الدحيل القطري، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على الغرافة القطري (4-0) في جدة، ويعود بانتصار جديد من الدوحة على السد (2-1) في الجولة الرابعة، ليؤكد أنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب القاري هذا الموسم.