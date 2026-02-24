أخبار الأهلي اليوم | الصدارة للراقي، يايسله يبرر التراجع البدني.. وتوني في ورطة كبيرة!

أبدى ماتياس يايسله مدرب فريق الأهلي سعادته بالانتصار الثمين على ضمك بهدف نظيف مبينًا أن فترة ضغط المباريات الأهم فيها حصد النقاط الكاملة.

وأوضح يايسله في المؤتمر الصحفي أن المباراة كانت صعبة جدًا مشيدًا بأداء الخصم ومؤكدًا أن خط الدفاع ظهر بمسؤولية كبيرة ليخرج بشباك نظيفة رغم الأداء غير المثالي.

وبرر المدرب كثرة الكرات المقطوعة بصعوبة أرضية الملعب التي عانت منها سابقًا أندية الهلال والاتحاد.

وفي السياق ذاته تفاعل برنامج أكشن مع وليد مع تراجع أداء الراقي حيث أوضح المحلل إبراهيم العنقري أن الدفاع الأهلاوي ظهر في حالة إرهاق شديدة بسبب شكل وطريقة لعب ضمك.

وأضاف العنقري أن إدارة يايسله لإيقاع المباراة كانت الحل البديل للتفوق البدني المفقود في اللقاء.