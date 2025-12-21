أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يحدد "خليفة رودري"، مدافع برشلونة السابق على رادار ليفربول .. وشرطان ليورجن كلوب لقيادة ريال مدريد

يبحث مانشستر سيتي عن إيجاد اللاعب المناسب لخلافة نجم الوسط الإسباني رودري سواء لكثرة إصابته مؤخرًا أو لاحتمالية رحيله في ظل اهتمام بعض الأندية الإسبانية به.

وفي هذا الشأن، أكد موقع "TEAMtalk" أن مسؤولي السيتي يرون في أليكساندر بافلوفيتش؛ لاعب بايرن ميونخ، الخليفة المناسب لرودري.

المصدر ذاته أوضح أن مانشستر سيتي وتشيلسي كلاهما يريد اللاعب، رغم أنه لا توجد أي مؤشرات على رغبته في الرحيل عن البافاري أو عن إمكانية استغناء النادي عنه.

ورغم أن نيكو جونزاليس يعوض غياب رودري في كتيبة بيب جوارديولا إلا النادي يريد خليفة للإسباني على المدى الطويل.

في الوقت ذاته، أكد "TEAMtalk" اهتمام تشيلسي ببافلوفيتش، حيث يرغب في ضم لاعب وسط جديد في عام 2026، ويرى أن الصربي لاعب واعد وخيار مناسب في هذا الوقت.