أخبار الانتقالات | ليفربول يستقر على معوض إيزاك في باريس سان جيرمان وعودة ستيرلينج إلى الصورة

قال موقع "كوت أوفسايد" إن إدارة ليفربول تستهدف التعاقد مع بديل في مركز رأس الحربة في انتقالات يناير لتعويض أليكساندر إيزاك الذي يتوقع غيابه لمدة قد تصل إلى 4 أشهر بعد إصابته وخضوعه للجراحة على مستوى الركبة.

وذكر التقرير أن المرشح الأبرز في الوقت الراهن هو مهاجم باريس سان جيرمان جونسالو راموش، وأن النادي الإنجليزي سيعرض استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم.

ولا يشارك البرتغالي الذي دفع بي إس جي قرابة 70 مليون يورو لضمه من بنفيكا عقب مونديال 2022 بصفة أساسية مع ناديه، في ظل تفضيل مدربه لويس إنريكي الثلاثي خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، وديزيري دوي.