أخبار الانتقالات | الاستعانة بفان خال لإقناع تشافي بمنصب جديد .. غضب جوارديولا بسبب هالاند وصراع ليفربول على لاعب جلطة سراي

الجميع في مانشستر يونايتد ينتظر سوق الانتقالات الشتوي 2026 بفارغ الصبر في ظل تذبذب نتائج الفريق بشكل كبير، حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026 حاليًا حاصدًا 18 نقطة فقط مع مرور 11 جولة من الموسم.

من جانبه، تحدث المدير الفني روبن أموريم عن هذا الجانب عقب التعادل مع توتنهام بثنائية لكل منهما ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي قائلًا: "علينا محاولة تحسين الفريق ومحاولة إصلاح ما حدث، علينا التحقق من كل شيء، وفهم ما حدث مع بنيامين شيشكو"، في إشارة إلى معاناته من إصابة مقلقة في الركبة.

بالحديث عن شيشكو فقد فشل في التأقلم بعد مع طريقة لعب الشياطين الحمر بعد التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من لايبزيج مقابل 76.5 مليون يورو وبعقد يمتد لنهاية يونيو 2030.