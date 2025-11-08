خوليان ألفاريز : هناك الكثير من الحديث عن برشلونة وهذا موعد تحديد مصيري مع أتلتيكو!

قال خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، إنه سيقيم وضعه مع النادي الإسباني وسط أنباء ارتباطه بالانتقال إلى صفوف برشلونة، كاشفًا عن اهتمام باريس سان جيرمان القوي بضمه في 2024.

ألفاريز قرر مغادرة مانشستر سيتي في صيف 2024، بسبب تهميشه مع المدرب بيب جوارديولا في ظل تواجد النرويجي إرلينج هالاند، لينضم إلى أتلتيكو في صفقة يصل مجموعها 95 مليون يورو.

البعض تعجب من دفع النادي المدريدي لهذا المبلغ، ولكن ألفاريز رد في الملعب، ليكون من أهم العناصر في أتلتيكو منذ انضمامه للفريق، بل أصبح أحد صفوة المهاجمين في العالم بشكل عام.

الطفرة التي شهدتها مسيرة ألفاريز أدت إلى ظهور تكهنات جديدة حول مستقبله، وأحاديث مستمرة تخص اهتمام برشلونة بضمه تعويضًا للرحيل المتوقع لروبرت ليفاندوفسكي بنهاية هذا الموسم.

اللاعب خرج في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، ليكشف عن موقفه من تلك الأقاويل، كما تحدث عن كواليس اهتمام باريس بضمه قبل انتقاله لأتلتيكو وتجدد هذه الرغبة في الأسابيع الأخيرة..