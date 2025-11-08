Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty
علي سمير

خوليان ألفاريز : هناك الكثير من الحديث عن برشلونة وهذا موعد تحديد مصيري مع أتلتيكو!

النجم الأرجنتيني لم يغلق الباب تمامًا أمام الانضمام للنادي الكتالوني

قال خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، إنه سيقيم وضعه مع النادي الإسباني وسط أنباء ارتباطه بالانتقال إلى صفوف برشلونة، كاشفًا عن اهتمام باريس سان جيرمان القوي بضمه في 2024.

ألفاريز قرر مغادرة مانشستر سيتي في صيف 2024، بسبب تهميشه مع المدرب بيب جوارديولا في ظل تواجد النرويجي إرلينج هالاند، لينضم إلى أتلتيكو في صفقة يصل مجموعها 95 مليون يورو.

البعض تعجب من دفع النادي المدريدي لهذا المبلغ، ولكن ألفاريز رد في الملعب، ليكون من أهم العناصر في أتلتيكو منذ انضمامه للفريق، بل أصبح أحد صفوة المهاجمين في العالم بشكل عام.

الطفرة التي شهدتها مسيرة ألفاريز أدت إلى ظهور تكهنات جديدة حول مستقبله، وأحاديث مستمرة تخص اهتمام برشلونة بضمه تعويضًا للرحيل المتوقع لروبرت ليفاندوفسكي بنهاية هذا الموسم.

اللاعب خرج في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، ليكشف عن موقفه من تلك الأقاويل، كما تحدث عن كواليس اهتمام باريس بضمه قبل انتقاله لأتلتيكو وتجدد هذه الرغبة في الأسابيع الأخيرة..

  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025Getty Images

    ماذا قال ألفاريز عن باريس؟

    المهاجم الأرجنتيني قال إن باريس سان جيرمان تقدم بعرض مالي ضخم للتعاقد معه، ولكنه قرر الانضمام إلى أتلتيكو مدريد في النهاية للعمل مع المدرب دييجو سيميوني، وشعوره بأنه سيحصل على فرصته اللعب بانتظام.

    وأوضح ألفاريز أن عقلية النادي وتواجده المستمر في دوري أبطال أوروبا، وعلاقته الجيدة والمليئة بالثقة مع مواطنه سيميوني، بالإضافة إلى ضمان المشاركة كأساسي، كلها أسباب دفعته نحو الذهاب للفريق الإسباني.

    وقال خلال تصريحاته:"نتشارك رؤية واحدة لكرة القدم، الشغف، العمل الجاد، التفاني، والرغبة في اللعب أمام عملاقين "ريال مدريد وبرشلونة"، وعدم الاستسلام أبدًا والإيمان بقدراتنا على أرض الملعب".

    وأضاف:"سيميوني يمنحني الثقة والحرية الكاملة، علاقتنا إيجابية للغاية طوال الفترة التي عملنا خلالها في النادي معًا".

    • إعلان

  • الحديث مستمر عن برشلونة

    وأما عندما تم سؤال ألفاريز عن برشلونة أجاب:"في إسبانيا يدور الكثير من الحديث عني وعن برشلونة، عندما انضممت إلى أتلتيكو العام الماضي، كانت هناك محاولات من باريس سان جيرمان لضمي، النادي تفاوض مع وكيل أعمالي وأبدوا اهتمامًا قويًأ بالحصول على خدماتي، ولكن الصفقة لم تحدث في النهاية".

    وتابع:"حاليًا، كل تركيزي في الوقت الحالي على مساعدة أتلتيكو مدريد، وفي نهاية الموسم سنقوم بإعادة تقييم الأوضاع".

    ويرفض بذلك ألفاريز إغلاق الباب تمامًا أمام فكرة انتقاله إلى برشلونة، ولكن المهمة لن تكون سهلة، لأن عقد اللاعب ممتد حتى يونيو 2030، وقيمة الشرط الجزائي في عقده تصل إلى 500 مليون يورو.

  • Julian Alvarez Atletico Madrid Getty

    مسيرة مبهرة لألفاريز مع أتلتيكو مدريد

    فكرة ارتباطه بباريس سان جيرمان وبرشلونة تبدو منطقية للغاية، بسبب الحالة الفنية المميزة التي يمر بها صاحب الـ25 سنة الحائز على كأس العالم مع الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

    خلال هذا الموسم فقط، سجل ألفاريز 9 أهداف ولعب 4 تمريرات حاسمة في 14 مباراة ارتدى فيها قميص الفريق الإسباني في كل البطولات حتى الآن، وأصبح اللاعب الأهم في صفوف كتيبة المدرب دييجو سيميوني.

    وأما بشكل عام، وصل الرصيد التهديفي للأرجنتيني إلى 38 هدفًا في 71 مباراة خاضها مع أتلتيكو، وهو ما يزيد عن ما قدمه مع مانشستر سيتي، حيث سجل 36 مرة في 103 مناسبة ارتدى فيها قميص النادي الإنجليزي.

    وعلى الرغم من تألقه اللافت مع أتلتيكو، إلا أن ابتعاد الفريق الإسباني عن المنافسة القوية على البطولات المحلية والقارية، قد يدفع اللاعب نحو خوض تجربة مختلفة مع برشلونة أو باريس، وذلك لإضافة المزيد من الألقاب لرصيده.

  • FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    هل يفتح ليفاندوفسكي الأبواب أمام الأرجنتيني؟

    كشفت شبكة "سبورت إيطاليا"، أن نادي ميلان الإيطالي يضع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على رأس أولوياته لتدعيم خط الهجوم، في ظل معاناة الفريق من ضعف التهديف هذا الموسم، إلا أن الصفقة تبدو شبه مستحيلة خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، مع وجود احتمالية أكبر لإتمامها في الصيف المقبل.

    وبحسب التقرير، فإن المدير الفني لميلان ماسيميليانو أليجري يرى في ليفاندوفسكي الحل المثالي لمشاكل الفريق الهجومية، وقد أبدى رغبته الواضحة في ضمه، حيث سجل الفريق 15 هدفًا فقط منذ بداية الموسم على مستوى مباريات الدوري العشرة التي خاضها.

    على إثر ذلك، عقد مسؤولو النادي اجتماعًا مع وكيل أعمال اللاعب، بيني زهافي، لمناقشة إمكانية التعاقد معه سواء في يناير أو بعد انتهاء عقده مع برشلونة، في حال لم يتم تجديده.

    ويشير التقرير إلى أن ليفاندوفسكي من جانبه، أبلغ إدارة برشلونة برغبته في الاستمرار لموسم إضافي، وأبدى استعداده لتخفيض راتبه وحتى قبول دور أقل أهمية في الفريق، لكنه يدرك أن القرار النهائي لن يُتخذ إلا بعد نهاية الموسم.

    فاللاعب البولندي يفضل البقاء في صفوف النادي الكتالوني، لكنه منفتح على دراسة العروض الأخرى في حال قرر برشلونة عدم استمراره، مع تأكيده على رغبته في مواصلة اللعب في أوروبا، حيث يرى نفسه قادرًا بدنيًا على تقديم مستويات عالية.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
ريال أوفييدو crest
ريال أوفييدو
أوفييدو