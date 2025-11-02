أخبار الانتقالات | تحديد خليفة فليك في برشلونة .. ريال مدريد يضيق الخناق على ليفربول و150 مليون لمحمد صلاح تثير التوتر

يحاول ليفربول إيجاد بعض الحلول تحسبًا لرحيل مدافعه إبراهيما كوناتيه، الذي يحظى باهتمام قوي من ريال مدريد، ويماطل لتجديد عقده مع الريدز.

في هذا الشأن، أكدت صحيفة "fichajes" أن مسؤولي النادي الإنجليزي وضعوا الألماني نيكو شلوتربيك؛ مدافع بوروسيا دورتموند على رأس أولوياتهم الدفاعي في صيف 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يرى صاحب الـ25 عامًا الخليفة الأمثل لكوناتيه، لذا أجروا محادثات إيجابية مع ممثلي اللاعب.

أما عن قيمة العرض فالريدز مستعدون لتقديم 50 مليون يورو من أجل حسم الصفقة، وبحسب "fichajes" فإن تحركات المسؤولين السريعة تمنح ليفربول الحظ الأول للتعاقد مع شلوتربيك رغم المنافسة عليه من قبل ريال مدريد وبايرن ميونخ.

ريال مدريد تحديدًا رغم سعيه خلف كوناتيه إلا أنه يرى كذلك أن الألماني الشاب عنصر أساسي في إعادة بناء دفاعه، حال رحيل دافيد ألابا أو أنطونيو روديجر.

لكن تبقى الصفقة صعبة على الملكي في ظل اهتمام ليفربول باللاعب، بحسب مصادر مقربة من النادي الإسباني.