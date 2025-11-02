AFP
أخبار الانتقالات | تحديد خليفة فليك في برشلونة .. ريال مدريد يضيق الخناق على ليفربول و150 مليون لمحمد صلاح تثير التوتر
رغم الاهتمام الإنجليزي .. ميلان يقترب من تأمين عقد ساليميكرز الجديد
أكد الصحفي نيكولا شيرا أن لاعب الوسط البلجيكي أليكسيس ساليميكرز اقترب للغاية من تمديد عقده مع نادي ميلان، في ظل نهاية عقده الحالي بنهاية يونيو 2027.
وأوضح شيرا أن المفاوضات بين البلجيكي والنادي الإيطالي ستدخل جولة جديدة خلال الأيام المقبلة، في ظل الرغبة في تمديد إقامته في النادي حتى عام 2030 أو على الأقل لعام 2029 مع خيار التمديد لعام إضافي، مع زيادة راتبه.
ريال مدريد يضيق الخناق على ليفربول في الطريق نحو بديل إبراهيما كوناتيه
يحاول ليفربول إيجاد بعض الحلول تحسبًا لرحيل مدافعه إبراهيما كوناتيه، الذي يحظى باهتمام قوي من ريال مدريد، ويماطل لتجديد عقده مع الريدز.
في هذا الشأن، أكدت صحيفة "fichajes" أن مسؤولي النادي الإنجليزي وضعوا الألماني نيكو شلوتربيك؛ مدافع بوروسيا دورتموند على رأس أولوياتهم الدفاعي في صيف 2026.
وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يرى صاحب الـ25 عامًا الخليفة الأمثل لكوناتيه، لذا أجروا محادثات إيجابية مع ممثلي اللاعب.
أما عن قيمة العرض فالريدز مستعدون لتقديم 50 مليون يورو من أجل حسم الصفقة، وبحسب "fichajes" فإن تحركات المسؤولين السريعة تمنح ليفربول الحظ الأول للتعاقد مع شلوتربيك رغم المنافسة عليه من قبل ريال مدريد وبايرن ميونخ.
ريال مدريد تحديدًا رغم سعيه خلف كوناتيه إلا أنه يرى كذلك أن الألماني الشاب عنصر أساسي في إعادة بناء دفاعه، حال رحيل دافيد ألابا أو أنطونيو روديجر.
لكن تبقى الصفقة صعبة على الملكي في ظل اهتمام ليفربول باللاعب، بحسب مصادر مقربة من النادي الإسباني.
150 مليون جنيه إسترليني لمحمد صلاح تثير التوتر في ليفربول
لا تيأس الأندية السعودية في طريقها نحو الظفر بخدمات المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، فرغم رفضه عدة عروض من قبل خلال أسواق الانتقالات الأخيرة، يبدو أن المحاولة ستتجدد من جديد بمبلغ مالي أكبر.
بحسب صحيفة "fichajes " فإن نادٍ سعودي – لم يُكشف عن اسمه – قدم عرضًا لمو مقابل 150 مليون جنيه إسترليني – ما أقلق مسؤولي ليفربول بشأن مستقبل اللاعب.
وأشارت الصحيفة نفسها أن هذا العرض أحدث توترًا في غرف ملابس ليفربول ومحيط صلاح نفسه، خاصةً وأن مسؤولي النادي الإنجليزي يدركون أن عليهم تعزيز دون الجناح المصري في الفريق وداخل الملعب من أجل إقناعه بالالتزام بالعقد الذي جدده في الموسم الماضي.
- Getty Images Sport
ثقة ريال مدريد في ضم مارك جيهي
رغم المنافسة الشرسة على التعاقد مع مارك جيهي؛ مدافع كريستال بالاس، الذي أُعلن بشكل رسمي رحيله عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري إلا أن ريال مدريد واثق من حسم الصفقة لصالحه.
بحسب صحيفة "ذا صن" فإن النادي الإسباني سيغري اللاعب براتب ضخم طالما أن صفقته ستتم مجانًا مع نهاية عقده مع كريستال بالاس.
هذا ما يعول عليه ريال مدريد في ظل المنافسة مع برشلونة، ليفربول وبايرن ميونخ، للتعاقد مع جيهي.
لويس إنريكي خليفة فليك في أعين لابورتا وديكو
تحوم الشكوك حول مستقبل هانزي فليك؛ المدير الفني لبرشلونة، بنهاية الموسم الجاري في ظل حالة عدم الرضا عن المستوى الذي يقدمه الفريق، رغم البداية المميزة مع المدرب الألماني في الموسم الماضي.
لكن بحسب صحيفة "Elnacional" فإنه رغم الثقة المطلقة الحالية المقدمة من جوان لابورتا؛ رئيس برشلونة، والمدير الرياضي ديكو في فليك إلا أنهما يبحثان ملف البديل المحتمل له، تحسبًا لأي طارئ قد يحدث بنهاية الموسم الجاري.
عطفًا على ذلك، أكدت الصحيفة أن لويس إنريكي؛ المدير الفني لباريس سان جيرمان، قد يكون هو الخليفة المحتمل للألماني في البرسا.
- Getty Images Sport
منافس جديد لضم إندريك
لا يزال مستقبل البرازيلي إندريك في ريال مدريد يسيل الكثير من الحبر، حيث ظهر منافس جديد لضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل أو على أقصى تقدير في صيف 2026.
صاحب الـ19 عامًا مرتبط بعقد مع الملكي الإسباني ينتهي بنهاية يونيو 2030، لكن عدم حصوله على فرصة مشاركة منتظمة يدفعه نحو الرحيل، رغم تمسكه بالبقاء في الصيف الماضي، لكن يبدو أنه لم يعد هناك مفر من البحث عن فرصة في نادٍ آخر.
الجديد في هذا الشأن، كشفته صحيفة "ديلي ستار" مؤكدة دخول أستون فيلا سباق التعاقد مع إندريك، حيث يرغب مسؤولو النادي الإنجليزي في استعارته بالشتاء المقبل.
بذلك انضم أستون فيلا لأندية مانشستر يونايتد، يوفنتوس، وست هام يونايتد وغيرها من الراغبين في الحصول على توقيعات البرازيلي.
وسط غموض موقفه داخل الاتحاد .. باريس يضغط لإعادة نجولو كانتي إلى الدوري الفرنسي!
كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب نادي الاتحاد السعودي، في ظل وجود اتجاه لعودته إلى أوروبا مجددًا من إحدى البوابات الكبرى.
كانتي، المرتبط بعقد مع نادي الاتحاد ينتهي في صيف عام 2026، دون تمديد مؤكد، يجذب اهتمام العديد من الأندية، بما في ذلك تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية.
ومع ذلك، فإن احتمال إنهاء مسيرته في مسقط رأسه قد يكون عاملاً مهمًا في قراره النهائي، المتوقع في الأسابيع المقبلة، والذي قد يحدث ضجة كبيرة في سوق الانتقالات المقبلة. (طالع التفاصيل)
برشلونة يستقر على شراء راشفورد .. ومحادثات مُعقدة تنتظر ديكو مع مانشستر يونايتد واللاعب
قرر نادي برشلونة الإسباني المضي قدمًا في إجراءات التعاقد مع ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، بعدما تمكن اللاعب الإنجليزي من إقناع الجميع بقدراته.
راشفورد عانى كثيرًا مع مانشستر يونايتد، وقضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى استون فيلا، قبل الانتقال إلى برشلونة في الصيف على سبيل الإعارة طمحًا في إعادة اكتشاف نفسه من جديد.
الصفقة حققت نجاحًا كبيرًا حتى الآن، حيث أعرب المدرب هانز فليك عن سعادته بالمستويات التي يقدمها النادي، مما دفع ديكو المدير الرياضي لدراسة تحويل صفقة الإعارة إلى انتقال دائم. (طالع التفاصيل)
موهبة جديدة تشعل المنافسة .. ريال مدريد يقتحم السباق لخطف مدافع نانت من باريس وبرشلونة
في كل فترة انتقالات، يصبح السوق الفرنسي منطقة صيد مفضلة للقوى الأوروبية. تواصل مراكز التدريب الفرنسية إخراج لاعبين استثنائيين، قادرين على إثارة اهتمام أكبر المؤسسات في القارة. هذه المرة، يجذب شاب لا يزال في مرحلة التعلم بالفعل مجموعة من الأندية المرموقة.
تابع باريس تقدمه منذ عدة أشهر، لكن ريال مدريد قرر الدخول في منافسة شرسة لاقتناص الموهبة الجديدة .. والحديث هنا عن تايل تاتي مدافع نانت الفرنسي الذي جذب أنظار عمالقة أوروبا. (طالع التفاصيل)
إعلان