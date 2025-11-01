برشلونة يستقر على شراء راشفورد .. ومحادثات مُعقدة تنتظر ديكو مع مانشستر يونايتد واللاعب

صحيفة "سبورت" الإسبانية أشارت إلى التحذير الذي خرج به ديكو مؤخرًا، بخصوص القرارات المتعلقة بمستقبل روبرت ليفاندوفسكي وأندرياس كريستنسن لانتهاء عقودهما بنهاية الموسم وكذلك راشفورد.

الوضع كان يشير إلى رحيل الثلاثي بدلًا من استمرارهم، ولكن قضية راشفورد أصبحت مختلفة، بوجود رغبة شديدة من النادي بالحفاظ عليه، مع الوضع في الاعتبار الأمور المالية وضرورة التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.

التأكيدات من برشلونة تقول إن مانشستر يونايتد لن يخفض الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي تبلغ قيمته 35 مليون يورو، حيث يعتبر بالنسبة لهم سعر عادي ومعقول جدًا بالنسبة لقيمة اللاعب ومستوياته الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن يونايتد يؤمن بأن هناك بعض اللاعبين الآخرين من أمثاله يقدرون بضعف هذا المبلغ، ولكن تم التوصل إلى اتفاق حول هذا الرقم بسبب انهيار علاقة راشفورد بالمدرب روبن أموريم.

راشفورد وقع مع مانشستر يونايتد بعقد ممتد حتى 2028، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي ليصل راتبه بما في ذلك التكاليف الأخرى التي سيدفعها برشلونة في صفقة ضمه إلى ما يقارب 40 مليون يورو، وهو مبلغ لا يريد النادي الكتالوني دفعه.

وكان راشفورد قد وافق بالفعل على تخفيض راتبه هذا الموسم، لكنه سيتلقى العديد من العروض المغرية بعد تألقه مع برشلونة، لذلك الأمر سيعتمد بشكل كبير عن رغبته.