Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

برشلونة يستقر على شراء راشفورد .. ومحادثات مُعقدة تنتظر ديكو مع مانشستر يونايتد واللاعب

راشفورد يرحب بالبقاء ولكن!

قرر نادي برشلونة الإسباني المضي قدمًا في إجراءات التعاقد مع ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، بعدما تمكن اللاعب الإنجليزي من إقناع الجميع بقدراته.

راشفورد عانى كثيرًا مع مانشستر يونايتد، وقضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى استون فيلا، قبل الانتقال إلى برشلونة في الصيف على سبيل الإعارة طمحًا في إعادة اكتشاف نفسه من جديد.

الصفقة حققت نجاحًا كبيرًا حتى الآن، حيث أعرب المدرب هانز فليك عن سعادته بالمستويات التي يقدمها النادي، مما دفع ديكو المدير الرياضي لدراسة تحويل صفقة الإعارة إلى انتقال دائم.

  • الأمر ليس بهذه السهولة

    صحيفة "سبورت" الإسبانية أشارت إلى التحذير الذي خرج به ديكو مؤخرًا، بخصوص القرارات المتعلقة بمستقبل روبرت ليفاندوفسكي وأندرياس كريستنسن لانتهاء عقودهما بنهاية الموسم وكذلك راشفورد.

    الوضع كان يشير إلى رحيل الثلاثي بدلًا من استمرارهم، ولكن قضية راشفورد أصبحت مختلفة، بوجود رغبة شديدة من النادي بالحفاظ عليه، مع الوضع في الاعتبار الأمور المالية وضرورة التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.

    التأكيدات من برشلونة تقول إن مانشستر يونايتد لن يخفض الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي تبلغ قيمته 35 مليون يورو، حيث يعتبر بالنسبة لهم سعر عادي ومعقول جدًا بالنسبة لقيمة اللاعب ومستوياته الأخيرة.

    وأوضحت الصحيفة أن يونايتد يؤمن بأن هناك بعض اللاعبين الآخرين من أمثاله يقدرون بضعف هذا المبلغ، ولكن تم التوصل إلى اتفاق حول هذا الرقم بسبب انهيار علاقة راشفورد بالمدرب روبن أموريم.

    راشفورد وقع مع مانشستر يونايتد بعقد ممتد حتى 2028، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي ليصل راتبه بما في ذلك التكاليف الأخرى التي سيدفعها برشلونة في صفقة ضمه إلى ما يقارب 40 مليون يورو، وهو مبلغ لا يريد النادي الكتالوني دفعه.

    وكان راشفورد قد وافق بالفعل على تخفيض راتبه هذا الموسم، لكنه سيتلقى العديد من العروض المغرية بعد تألقه مع برشلونة، لذلك الأمر سيعتمد بشكل كبير عن رغبته.

    • إعلان
  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    محادثات مبدئية

    وفي سياق متصل، قال "سبورت" إن ممثلو راشفورد تحدثوا بالفعل مع برشلونة، معربين عن استعدادهم للاتفاق على صفقة دائمة حتى عام 2030، مع تخفيض أكبر في راتبه السنوي، مع زيادة تدريجية تضمن له الكثير من الاستقرار.

    وهو ما يتوافق مع تصريحات اللاعب نفسه،  حيث أكد في أكثر من مناسبة أنه يشعر براحة كبيرة في النادي، كما أنه سجل 5 أهداف ولعب 7 تمريرات حاسمة في بداية هذا الموسم، ومن المتوقع أن يتزايد دوره مع النادي بالتدريج.

    وفي الوقت الحالي، هناك تفاؤل حذر بخصوص إتمام الصفقة، بضرورة الوصول إلى صيغة مناسبة لكل الأطراف المعنية، خاصة وأن مانشستر يونايتد لن يوافق على فكرة تمديد الإعارة لموسم آخر.

  • تصريحات راشفورد عن أزمته في مانشستر يونايتد

    ألمح راشفورد مؤخرًا إلى أنه يعتبر "البيئة غير المستقرة" التي واجهها في مانشستر يونايتد خلال الموسمين الماضيين هي السبب وراء فقدانه المستمر لمستواه.

    واشتكى قائلاً: "أشعر أنني كنت في بيئة غير مستقرة لفترة طويلة جدًا، لذا فمن الأصعب أن تكون ثابت المستوى". أدى ذلك إلى رد من قائد يونايتد السابق روي كين، الذي أشار إلى أن راشفورد كان جزءًا من المشكلة المسببة لذلك، مع مجيء وذهاب المدربين والموظفين. وقال كين خلال ظهور له على برامج ITV: "قرب نهاية وقته في يونايتد، كانت هناك مشاكل واضحة. لقد كان جزءًا من مشكلة البيئة، خاصة [كونه] أحد أكثر اللاعبين خبرة في يونايتد.

    "كان يجب عليه أن يضع المعايير ويُظهر للناس الجدد في النادي كيف يكون لاعبًا في يونايتد".

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    ما هو القادم لبرشلونة؟

    ويبدأ برشلونة مرحلة مزدحمة ومليئة بالتحديات في الأسابيع المقبلة مما يضع عليه الكثير من الضغوط في ظل أزمة الإصابات وغياب لاعبين محوريين، حيث يستعد الفريق الكتالوني لخوض سلسلة من المواجهات القوية والحاسمة على المستويين المحلي والأوروبي.

    ففي البداية، يلتقي برشلونة مع فريق إلتشي مساء الأحد المقبل، في مباراة يسعى من خلالها المدرب هانسي فليك إلى استعادة التوازن بعد الخسارة الأخيرة أمام ريال مدريد، وإعادة الثقة للاعبين، خصوصًا في ظل تراجع الأداء الهجومي مؤخرًا. وتُعد مواجهة إلتشي فرصة مثالية لبرشلونة للعودة إلى سكة الانتصارات، قبل الدخول في أجواء البطولات الأوروبية.

    وبعدها مباشرة، يخوض الفريق اختبارًا أوروبيًا صعبًا أمام كلوب بروج البلجيكي، مساء الأربعاء الموافق 5 نوفمبر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. ويأمل فليك في أن يقدم فريقه أداءً مقنعًا على الصعيد القاري، لا سيما بعد الانتقادات التي طالت بعض اللاعبين في المباريات الأخيرة بسبب ضعف الفاعلية أمام المرمى.

    ثم يواصل برشلونة رحلته في الدوري الإسباني بمواجهة خارج الديار أمام سيلتا فيجو يوم الأحد 9 نوفمبر، وهي مباراة تُعد من أصعب المحطات للفريق في الفترة المقبلة، نظرًا لقوة سلتا على ملعبه وصعوبة اللعب في أجواء فيجو.

    وبعد هذا الزخم من المباريات، سيحصل برشلونة على فترة راحة قصيرة بسبب التوقف الدولي، حيث يلتحق عدد كبير من لاعبيه بمنتخباتهم الوطنية، وعلى رأسهم لامين يامال وغيره مع المنتخب الإسباني، الذي سيخوض حينها مباريات ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد