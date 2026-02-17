أخبار الاتحاد اليوم | كريم بنزيما يستعد للكلاسيكو بـ"البدلة الكهربائية".. حقيقة ضم نجم ريال مدريد واعتراف كونسيساو عن النخبة الآسيوية

وجّه النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، رسالة تحذير غير مباشرة إلى ناديه السابق الاتحاد؛ وذلك قبل كلاسيكو المملكة الكبير، مساء يوم السبت القادم.

بنزيما انتقل من الاتحاد إلى الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الماضي؛ حيث من المقرر أن يواجه ناديه السابق لأول مرة يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ونشر بنزيما مقطع فيديو، عبر خاصة القصص بحسابه في موقع "انستجرام"؛ يظهر فيه وهو يتدرب بقوة، مع تعليق: "لقد حان الوقت تقريبًا".

ومن ناحيته.. علق الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، على مقطع فيديو تدريب بنزيما؛ بالقول: "نجم الهلال وتمارين لزيادة القوة والسرعة، باستخدام بدلة بها مؤشرات كهربائية".

الشهراني أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن هذه المؤشرات الكهربائية؛ ترسل نبضات لتفعيل العضلات وتحفيزها، بشكلٍ أقوى.