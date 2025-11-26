أخبار الاتحاد اليوم | سر "اختفاء" فهد سندي المفاجئ .. اعترافات حسام عوار وتهديدات بـ"خسارة" 3 لاعبين في كأس الملك!

كشف الصحفي الرياضي محمد البكيري عن سر "اختفاء" فهد سندي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد، عن المشهد الإعلامي مؤخرًا؛ وذلك على عكس ما كان عليه الأمر، في فتراتٍ ماضية.

ونقل البكيري عن مصادره الخاصة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أن المؤسسة "الربحية" لنادي الاتحاد، الذي يُعد سندي موظفًا فيها بـ"راتب"؛ أعطته تعليمات بالحد من ظهوره الإعلامي، أو التعليق عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الصحفي الرياضي إلى أن آخر ظهور لسندي؛ كان عندما رد على أحد المشجعين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بخصوص عمل إدارته في سوق الانتقالات الماضية ومقارنته بجهود المجلس السابق.

وأوضح البكيري أن رد رئيس مؤسسة الاتحاد وقتها، أحدث ضجة في الوسط الرياضي؛ ليقوم هو - أي سندي - بإغلاق حسابه الرسمي إلى "خاص"، قبل أن يفتحه مجددًا.

واختتم محمد البكيري خبره، على لسان مصادره الخاصة دائمًا؛ بالقول: "طلبوا من سندي إعادة فتح حسابه مجددًا، حتى لا يزيد الطين بلة - من حيث البلبلة -" .