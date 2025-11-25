"أخوض موسم حياتي وهذه مشكلتي مع الاتحاد ولكن!" .. حسام عوار يخرج باعتراف مثير ويبدي رأيه في سيرجيو كونسيساو

وفي هذا السياق.. كشف الجزائري حسام عوار عن أن النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تحدث معه صيف عام 2024؛ وذلك بشأن الانتقال إلى قلعة العميد، بشكلٍ رسمي.

وقال عوار في حوار مع اليوتيوبر الفرنسي زاك ناني: "بنزيما أقنعني حقًا بالقدوم إلى الاتحاد.. لطالما رغبتُ في اللعب معه بفريقٍ واحد؛ وهو ما تحقق أخيرًا".

وأشار النجم الجزائري إلى أنه بعد محادثته مع بنزيما، دخل في مفاوضات مع الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد؛ حيث سارت الأمور بشكلٍ طبيعي للغاية، حتى إتمام الصفقة رسميًا.

وأعرب عوار عن سعادته بالتواجد في صفوف العميد الاتحادي؛ قائلًا: "أشعر أنني بحالة جيدة حقًا.. هُناك ترحيب كبير بي، في كل مكان أذهب إليه في مدينة جدة".