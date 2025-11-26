باتت بعض مباريات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين مهددة بالتأجيل بسبب بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر خلال ديسمبر القادم. فما هي المباريات المهددة؟
تعرف على المباريات المهددة .. كأس العرب تُهدد دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين بالتأجيل
تعليق النشاط المحلي خلال كأس العرب
تنطلق بطولة كأس العرب فيفا 2025 في قطر يوم الأول من ديسمبر المقبل، وتُختتم بالمباراة النهائية يوم الـ18 من نفس الشهر.
ويُشارك المنتخب السعودي بالفريق الأول بقيادة المدرب هيرفي رينارد، حيث استدعى قائمة مرصعة من النجوم ضمت كلًا من: نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، متعب الحربي، جهاد ذكري، عبد الإله العمري، وليد الأحمد، حسان تمبكتي، علي مجرشي، سعود عبد الحميد، نواف بوشل، محمد سليمان.
ناصر الدوسري، مراد هوساوي، زياد الجهني، محمد كنو، عبد الله الخيبري، سالم الدوسري، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، صالح أبو الشامات، عبد الرحمن العبود، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.
وأدى ذلك القرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى توقف النشاط المحلي في السعودية، دوري روشن وكأس الملك، طوال فترة المسابقة، حيث من المقرر أن يتوقف اللعب عقب مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستقام يومي الجمعة والسبت القادمين.
روزنامة دوري روشن التي أعلنت سابقًا تقر بخوض الأندية مباريات الجولة العاشرة بدءًا من يوم 19 ديسمبر القادم، أي بعد يوم واحد فقط من نهائي كأس العرب.
التأجيل الجديد
صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عن إمكانية حدوث تأجيل جديد في بطولتي الدوري والكأس السعوديتين، وذلك في حال تأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس العرب.
الأخضر حال تأهله للمباراة النهائية سيلعب يوم 18 ديسمبر، وهو ما يجعل من المستحيل على اللاعبين الدوليين خوض مباراة في دوري روشن يوم 19 ديسمبر المقرر لانطلاق مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
ولذا، في تلك الحالة ستؤجل مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن إلى موعد لاحق لم تُحدده صحيفة الرياضية.
ووفقًا للصحيفة، التأجيل لن يطال فقط مباريات دوري روشن، بل كذلك مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المقررتين في 16 و17 مارس القادم.
التوقفات في الموسم الجاري من دوري روشن
كانت رابطة دوري المحترفين السعودي قد أعلنت في 11 أغسطس الماضي أن دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026 سيشهد توقفًا إجماليًا لمدة 112 يومًا من أصل 179 يومًا تستمر خلالها منافساته.
تأتي هذه التوقفات متزامنة مع أيام "فيفا"، وبطولات دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس العرب للمنتخبات، بالإضافة إلى عطلة عيد الفطر. وتشمل هذه التوقفات 36 يومًا لأيام "فيفا" موزعة على أربع فترات في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ومارس، و38 يومًا متفرقة للمشاركات القارية لفرق الاتحاد والهلال والأهلي والنصر، إضافةً إلى 11 يومًا لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، و22 يومًا لمشاركة المنتخب السعودي الأول في كأس العرب، وخمسة أيام خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
وأوضحت الرابطة خلال تعميم أرسل إلى أندية الدوري أن أي تغيير سيطرأ على الروزنامة بسبب المشاركات الخارجية للمنتخب السعودي سيخضع للمراجعة والتقييم، مشيرة إلى أنه سيتم إشعار الأندية إن تطلب الأمر أي تعديلات إضافية.
المنافسة في دوري روشن السعودي
يتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة من الجولات التسع الأولى، حيث حصد 27 نقطة بالفوز في جميع مبارياته وآخرها على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، لقاء شهد هدفًا تاريخيًا للنجم كريستيانو رونالدو.
ويمتلك الهلال 23 نقطة في المركز الثاني بعدما فرط في 4 نقاط بتعادله مع القادسية والأهلي، فيما يبقى دون أي خسارة حتى الآن، ويليه التعاون بـ22 نقطة، ومن ثم الأهلي بـ19 نقطة، وهو الفريق الثالث والأخير الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري لكنه تعادل 4 مرات.
الاتحاد لا يعيش موسمًا جيدًا، إذ رغم تحقيقه الثنائية المحلية، دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الماضي، فقد أدى تراجع الأداء والنتائج إلى إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان والتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو. الفريق يمتلك 14 نقطة في المركز السابع وسط استياء وغضب وخيبة أمل من جمهوره.
التعاون والخليج هما مفاجأة الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، فالأول يتواجد ثالثًا والثاني سادسًا في جدول الترتيب، فيما يحتل القادسية المركز الخامس بـ17 نقطة ويتواجد نيوم ثامنًا بنفس رصيد الخليج والاتحاد.
الشباب هو مفاجأة الموسم السلبية، حيث لم ينجح في الفوز سوى بمباراة واحدة وقد خسر 3 وتعادل في 5 ليتوقف رصيده عند 8 نقاط فقط، ولا يمتلك الفتح سوى 5 نقاط مما أصاب جمهوره بالإحباط والرعب من إمكانية الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي، دوري يلو، ويتذيل النجمة جدول الترتيب بنقطة واحدة وهو الفريق الوحيد الذي لم يُحقق أي فوز في الموسم حتى الآن.