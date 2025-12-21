أخبار الاتحاد اليوم | كونسيساو يحسم مستقبل كادش والبيشي والناشري، وتغيير ملعب مواجهة ناساف في النخبة

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، سيحسم اليوم الأحد مصير اللاعبين الدوليين العائدين من المنتخب السعودي من مواجهة ناساف الأوزبكي في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة.

العميد يُواجه ناساف مساء الثلاثاء القادم في جدة، وسيُحدد كونسيساو إمكانية الاعتماد على الثلاثي، حامد الشنقيطي وصالح الشهري وعبد الرحمن العمود، من عدمها اليوم الأحد.

يُشار إلى أن الاتحاد ينقصه نجم وسطه محمد دومبيا لتواجده مع منتخب كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا التي ستُفتتح اليوم في المغرب، وكذلك حسام عوار للإصابة التي تسببت في خروجه من قائمة منتخب الجزائر.