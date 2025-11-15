أخبار الاتحاد اليوم | تطور جديد بشأن أحمد شراحيلي .. ومناورة فنية يقودها كونسيساو لتجهيز النمور.

شهدت أجندة نادي الاتحاد خلال الفترة التي تسبق انطلاق بطولة كأس العرب "قطر 2025" ضغطًا كبيرًا في المباريات، حيث يستعد الفريق للعودة من فترة التوقف الدولي بخوض ثلاث مواجهات قوية ومصيرية في أقل من عشرة أيام، وذلك قبل دخول ديسمبر الذي يشهد انطلاق البطولة العربية.
ويخوض الاتحاد أولى مبارياته بعد التوقف في 21 نوفمبر، عندما يستضيف فريق الرياض على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي. وتمثل هذه المباراة اختبارًا مهمًا للفريق الساعي لاستعادة توازنه وتحسين موقعه في جدول الترتيب بعد بداية غير مقنعة.
وفي 24 نوفمبر، يشد الاتحاد الرحال إلى الدوحة لمواجهة الدحيل القطري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة. وتعد هذه المواجهة من أبرز محطات الفريق القارية، خصوصًا في ظل الحاجة إلى نقاط تعزز فرصه في الاستمرار في المنافسة على بطاقة التأهل.
أما في 29 نوفمبر، فيعود الاتحاد إلى جدة لخوض واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم عندما يواجه الشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وتمثل هذه المباراة فرصة ذهبية للفريق من أجل بلوغ المربع الذهبي، ومحاولة الاستمرار في رحلة الدفاع عن أحد أهم الألقاب المحلية.
وتأتي هذه المرحلة الحساسة في وقت يواجه فيه الفريق مع مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو ضغوطًا كبيرة، إذ لم ينجح حتى الآن في تحقيق أي انتصار في دوري روشن منذ توليه منصبه. ويقبع حامل اللقب في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، متأخرًا بفارق 13 نقطة كاملة عن النصر المتصدر بعد مرور ثماني جولات، ما يزيد من أهمية الفترة المقبلة وضرورة الخروج بنتائج إيجابية تعيد الفريق إلى دائرة المنافسة.