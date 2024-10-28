قائمة الفائزين بـ"جوائز الكرة الذهبية" 2024 .. برشلونة وريال مدريد وبطلة أزمة القبلة الشهيرة

حفل ضخم في العاصمة الفرنسية "باريس"..

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، مساء اليوم الإثنين، عن الفائزين بجوائزها المختلفة لعام 2024؛ وذلك على هامش حفل "الكرة الذهبية" في العاصمة الفرنسية باريس.

المجلة الفرنسية الشهيرة أعلنت عن الفائزين بجوائز أفضل نادي وأفضل مدرب في فئتي الرجال والنساء، وهداف العام في أوروبا، وأفضل حارس مرمى، و"الكرة الذهبية" لأفضل لاعبة في العالم.

وكان الجوهرة الإسبانية لامين يمال، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، قد توّج بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم 2024؛ كأصغر من يحقق هذا الإنجاز عبر التاريخ.

وبشكل محدث.. سوف تستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، الفائزين بجوائز "فرانس فوتبول"، في حفل "الكرة الذهبية"، مساء الإثنين..