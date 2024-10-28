"أتمنى أن تكون البداية!" .. لامين يامال يكتب التاريخ ويتوج بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم

إنجاز تاريخي غير مسبوق..

دخل الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه، بالتتويج بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم.

يامال فاز بجائزة "كوبا" كأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2024؛ على هامش حفل "الكرة الذهبية" في العاصمة الفرنسية باريس، عن عمر 17 سنة فقط.

وبالتالي.. أصبح الجوهرة الإسبانية أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز عبر التاريخ؛ ليعلق اللاعب على ذلك قائلًا: "أتمنى أن تكون بداية للعديد من الإنجازات القادمة في كرة القدم".

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وشكر يامال جميع زملائه في نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، مؤكدًا على أنه بدون مساعدتهم على أرضية الملعب، لم يكن ليحقق هذه الجائزة.

أيضًا.. لم ينس لامين يامال شكر مدربه السابق في برشلونة، الأسطورة الإسبانية تشافي هيرنانديز، الذي منحه فرصة اللعب مع الفريق الأول، بجانب المدير الفني الحالي للعملاق الكتالوني، الألماني هانز فليك.

جدير بالذكر أن يامال لم يتوج بأي لقب مع برشلونة، في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ ولكنه قاد منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، للحصول على كأس أمم أوروبا "اليورو"، في صيف العام الحالي.