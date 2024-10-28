صدمة فينيسيوس أصبحت رسمية .. رودري يحصد جائزة الكرة الذهبية 2024

بطولتان في موسم 2023-2024 قادتا نجم مانشستر سيتي لحصد الكرة الذهبية للمرة الرابعة في تاريخ الإسبان..

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية رسميًا اليوم الإثنين، فوز الإسباني رودري؛ نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب خلال عام 2024.

الإسباني كان قد نجح خلال العام لقيادة منتخب بلاده لحصد كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بعد الفوز أمام إنجلترا في النهائي، بجانب التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

ويعد رودري هو الإسباني الثالث الذي يتوج يحصد الجائزة على مدار التاريخ بعد الثنائي ألفريدو دي ستيفانو ( عامي 1957 و1959)، ولويس سواريز (1960).

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وفي الإطار نفسه، أحدث تتويج رودري بالجائزة صدًا واسعًا، إذ كان البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ نجم ريال مدريد الإسباني، هو الأقرب نظير قيادته للملكي لحصد ثلاث بطولات في الموسم الماضي "الدوري الإسباني، السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا".

فيني حل في المركز الثاني خلف نجم مانشستر سيتي، بينما جاء زميله في الريال الإنجليزي جود بيلينجهام في المركز الثالث.

يذكر أن ريال مدريد قرر مقاطعة الحفل بعد وصول نبأ خسارة فيني للنادي قبل ساعات من انطلاقه، إذ يسيطر الغضب على المسؤولين، موضحين أنه إن لم يكن فينيسيوس الفائز، فإن كارباخال؛ لاعب الملكي، هو أولى من رودري بداعي أنه شارك في ثلاثية الميرينجي الموسم الماضي بجانب التتويج باليورو مع منتخب إسبانيا.