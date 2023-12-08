فيديو | "لا أنت ولا غيرك تستطيعوا الحديث عن النصر" .. وليد الفراج يتعرض لهجوم عنيف على الهواء

خناقة على الهواء بسبب نادي النصر

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شهدت حلقة الجمعة من برنامج "أكشن مع وليد"، خناقة على الهواء؛ بسبب تصريحات طارق عبد الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي.

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عبد الله سجل هدفًا، في المباراة التي خسرها الطائي (1-2) أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ليصرح بعدها قائلًا: "الوالد انتظر هذا الهدف من زمان".

الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مقدم البرنامج الشهير، علق على تصريحات لاعب الطائي، وهو يضحك؛ قائلًا: "شكل الوالد نصراوي".

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تعليق الفراج، أثار غضب الإعلامي الرياضي محمد العنزي، ضيف الحلقة، والذي رد قائلًا: "أنت تقوم بالاستهزاء بنادي النصر؛ من أجل إضحاك بعض المراهقين".

وأضاف العنزي: "لا أنت ولا غيرك تستطيعوا الحديث عن النصر"؛ ليطالبه الفراج بالهدوء؛ قائلًا له: "أنت لا تمثل العالمي.. يبدو أنك في حالة من العصبية؛ لتأثرك بمواقع التواصل الاجتماعي".

ووجّه الفراج حديثه للعنزي، بأنه لن يستطيع أن يفرض عليه ماذا يقول في برنامجه؛ ليرد الأخير عليه، بأنه يعرف نيته جيدًا بـ"الاستهزاء" من نادي النصر؛ لذلك سيعلق بما يشاء.

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