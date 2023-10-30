بتهمة "تشجيع العنصرية" .. إعلاميون يهاجمون وليد الفراج

وليد الفراج يتورط في واقعة "العنصرية" بكلاسيكو الهلال والأهلي

SHAHID

حاول الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج الدفاع عن مدرج الهلال، لكنه سقط تحت مقصلة الجماهير وبعض الإعلاميين هذه المرة، متهمين إياه بدعم "العنصرية".

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الأمر يعود لما حدث خلال كلاسيكو الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وقتما هتف مدرج الزعيم "يلا يا ضفدع على المستنقع"، ليطالب جمهور الأهلي لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بتوقيع عقوبة مغلظة على الزعيم، لمنع انتشار العنصرية في المدرجات السعودية.

لكن الفراج خرج مدافعًا بداعي أن الهتافات خرجت من قلة وليس من مدرج الهلال بالكامل، إذ كتب عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لا يوجد مدرج جيد ومدرج سيئ، بل هناك مشجع جيد ومشجع سيئ، لا تحاولوا اصطياد حالات فردية في أي مدرج، كلها حالات محدودة يتم تضخيمها كمحتوى في إطار البحث عن دور البطولة أمام هذا المدرج أو ذاك، رياضتنا تقفز بشكل كبير للأمام وبعض محبي الرياضة ما زالوا عالقين في فكر التسعينيات".

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هذه التغريدة فتحت باب الهجوم على مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، إذ كتب أحد متابعيه ردًا عليه: "مثل ذولا صح ،،هذا مو واحد ولا إثنين هذا مدرج كامل وإلا معهم معهم عليهم عليهم ،، إرفض الغلط ياوليد ولاتعزز له وليس لأنهم الهلاليين تعزز لهم!".

كذلك عدد من الصحفيين هاجموه، فعلق سامي القرشي: "الاساءة كانت جماعية وليست فردية كما تزعم ودفاعك عنها كان منتظرا بل انه تأخر بحكم معرفتنا فيك، الجميع يطالب بالبعد عن الالفاض القبيحة والجميع يطالب بموقف صلب حتى لا يتشجع اخرون على رد اقبح، نريد رايك فيما سمعت لا الدفاع عما سمعت ان كنت تستطيع!"، وأضاف عليه أحمد الشمراني: "السؤال اخي وليد هل من شتموا في هذا المقطع المخزي افراد ام مدرج كامل! نعم رياضتنا تقفز بل قفزة الى الامام لكن من يبرر لهولاء ويشجعهم على الاستمرار هم من لازالوا عالقين في فكر التسعينات!!!".

يذكر أن الكلاسيكو كان قد انتهى بفوز الزعيم 3-1، وهو ما دفع الهلاليين لمثل هذه الهتافات، خاصةً وأنه أول كلاسيكو منذ أكثر من عام، في ظل منافسة الأهلي الموسم الماضي في دوري يلو للدرجة الأولى.

SHAHID