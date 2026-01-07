اتجاه لنقل السوبر الإسباني خارج السعودية في 2027.. ومفاوضات حول "تقليل العائد المالي"!

يُحكم نادي برشلونة قبضته على السجل التاريخي لأبطال كأس السوبر الإسباني، متربعاً على القمة برصيد 15 لقباً (آخرها نسخة 2025)، إضافة إلى حلوله وصيفاً في 12 مناسبة.
ويأتي الغريم التقليدي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 13 لقباً. وتشتد المنافسة في المراكز التالية، حيث يتقاسم أتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا المركز الثالث بـ 3 ألقاب لكل منهما، بينما يمتلك أتلتيكو مدريد لقبين فقط رغم خوضه النهائي 7 مرات (خسر 5 منها).
وتضم قائمة الأندية المتوجة بلقب وحيد كلاً من فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا، وريال سوسيداد.
وعلى الصعيد الفردي، يظل الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي للبطولة دون منازع برصيد 14 هدفاً، متفوقاً بفارق كبير على أقرب ملاحقيه راؤول جونزاليس وكريم بنزيما (7 أهداف لكل منهما).