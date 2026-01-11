المصائب لا تأتي فرادى.. فالفيردي يغادر "كلاسيكو السوبر" مصابًا!

في ليلة كروية درامية حبست الأنفاس، توج برشلونة بطلاً لكأس السوبر الإسباني لعام 2026، التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني في الشرق الأوسط.
السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي
في ليلة كروية درامية حبست الأنفاس، توج برشلونة بطلاً لكأس السوبر الإسباني لعام 2026، التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني في الشرق الأوسط.
السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي
حسم برشلونة موقعة "الكلاسيكو" النارية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة (3-2).
وشهد الشوط الأول قمة الإثارة في دقائقه الأخيرة، حيث افتتح رافينيا التسجيل للبارسا في الدقيقة 36، قبل أن ينفجر الملعب في الوقت بدل الضائع بثلاثة أهداف متتالية؛ إذ عادل فينيسيوس جونيور النتيجة للملكي (45+2)، ليرد روبرت ليفاندوفسكي سريعاً بهدف التقدم (45+4)، إلا أن البديل جونزالو جارسيا أعاد ريال مدريد للمباراة بهدف التعادل في اللحظات الأخيرة للشوط (45+6).
وفي الشوط الثاني، عاد النجم البرازيلي رافينيا لينصب نفسه عريساً للنهائي بتسجيله هدفه الشخصي الثاني وهدف الفوز القاتل في الدقيقة 73، مانحاً البلوجرانا لقباً غالياً ومجرداً الريال من فرصة التتويج.
أثار النجم الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي حالة من القلق في صفوف ريال مدريد، بعدما اضطر لمغادرة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة مصاباً في الدقيقة 66.
اشتكى "الصقر" من انزعاجات في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، ورغم محاولته التحامل على الإصابة والقيام بسباق سرعة، إلا أنه أدرك عدم قدرته على الاستمرار ليطلب التبديل فوراً.
ومما يخفف حدة المخاوف مبدئياً هو خروج اللاعب سائراً على قدميه، ما قد يستبعد فرضية التمزق الكبير، إلا أن علامات الغضب التي ظهرت عليه وحاجته للخروج في مباراة نهائية تبقي "أجراس الخطر" تدق داخل النادي الملكي بانتظار نتائج الفحوصات الطبية لتحديد مدة غيابه، وهو الذي يعد ركيزة أساسية في الفريق.
لم يغب فالفيردي سوى عن ثلاث مباريات هذا الموسم: أمام ألماتي (قرار فني؛ في ليلة الصورة المثيرة للجدل حين لم يقم بالإحماء بحماس على الخط)، وأمام تالافيرا (إصابة)، وإشبيلية (إصابة).
دخل فالفيردي هذه المباراة وهو يحتل المركز الخامس في الفريق من حيث عدد الدقائق (2,014 دقيقة)، خلف تشواميني (2,020)، وكاريراس (2,061)، ومبابي (2,108)، وكورتوا (2,250).
حسمت المواجهة الكبرى في جدة 'كسر التعادل' لصالح البلوجرانا، ليتفوق في سجل الكلاسيكو خارج إسبانيا (3 بطولات للبارسا مقابل 2 لريال مدريد).
وبهذا التتويج، أحكم نادي برشلونة قبضته على السجل التاريخي لأبطال كأس السوبر الإسباني، معززاً تربعه على القمة برصيد 16 لقباً (بإضافة نسخة 2026)، إضافة إلى حلوله وصيفاً في 12 مناسبة.
بينما تجمد رصيد الغريم التقليدي ريال مدريد عند 13 لقباً في المركز الثاني. وتشتد المنافسة في المراكز التالية، حيث يتقاسم أتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا المركز الثالث بـ 3 ألقاب لكل منهما، بينما يمتلك أتلتيكو مدريد لقبين فقط رغم خوضه النهائي 7 مرات (خسر 5 منها). وتضم قائمة الأندية المتوجة بلقب وحيد كلاً من فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا، وريال سوسيداد.
وبالنظر إلى السوابق التاريخية، فإن الفريق المنتصر في هذه المباراة سيكون مرشحًا قويًا للظفر بلقب الدوري الإسباني في نهاية الموسم، حيث اكتسبت هذه المواجهة أهمية استراتيجية تجاوزت مجرد التتويج بالكأس؛ إذ أصبحت البطولة مؤشراً حقيقياً لمسار الموسم، ورسخت هيمنة برشلونة الحالية.
تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر تطبيقها.