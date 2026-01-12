"هل أصبحت أفضل؟".. نجوم ريال مدريد يدعمون أراوخو في ليلة عودته بكلاسيكو السوبر

في ليلة كروية درامية حبست الأنفاس، توج برشلونة بطلاً لكأس السوبر الإسباني لعام 2026، التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني في الشرق الأوسط.
السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي
حسم برشلونة موقعة "الكلاسيكو" النارية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة (3-2)، ليحصد لقب السوبر للموسم الثاني على التوالي.
وشهد الشوط الأول قمة الإثارة في دقائقه الأخيرة، حيث افتتح رافينيا التسجيل للبارسا في الدقيقة 36، قبل أن ينفجر الملعب في الوقت بدل الضائع بثلاثة أهداف متتالية؛ إذ عادل فينيسيوس جونيور النتيجة للملكي (45+2)، ليرد روبرت ليفاندوفسكي سريعاً بهدف التقدم (45+4)، إلا أن البديل جونزالو جارسيا أعاد ريال مدريد للمباراة بهدف التعادل في اللحظات الأخيرة للشوط (45+6).
وفي الشوط الثاني، عاد النجم البرازيلي رافينيا لينصب نفسه عريساً للنهائي بتسجيله هدفه الشخصي الثاني وهدف الفوز القاتل في الدقيقة 73، مانحاً البلوجرانا لقباً غالياً ومجرداً الريال من فرصة التتويج.
في ليلة شهدت عودة المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو لقائمة برشلونة بعد غياب إثر أزمة تتعلق بالصحة العقلية، تجلى الدعم المعنوي بأبهى صوره من جانب نجوم الغريم ريال مدريد.
أوضحت صحيفة "ماركا" أنه رغم الأجواء المتوترة واعتراضات لاعبي برشلونة على هدف جونزالو جارسيا بنهاية الشوط الأول، اختار فينيسيوس جونيور -الذي طالما دخل في معارك كروية ساخنة مع أراوخو- أن يتوجه للاطمئنان على زميله بحديث ودي وإيماءات داعمة قبل الدخول لغرف الملابس.
وتكرر المشهد النبيل مع صافرة النهاية، حيث بادر داني كارباخال، قائد الملكي، بسؤال أراوخو مباشرة: "هل أنت أفضل؟"، ليتبادلا حديثاً ودياً لعدة دقائق، في رسالة تؤكد أن العلاقات الإنسانية تبقى أسمى من صراعات الملعب.
رغم أن مشاركته لم تتجاوز 4 دقائق قبل صافرة النهاية، إلا أن دخول القائد رونالد أراوخو بديلاً لزميله لامين يامال في الدقيقة 90+3 كان اللقطة الأبرز التي ختمت ليلة تتويج برشلونة بالسوبر الإسباني.
دخل "الوحش" الأوروجوياني ليؤمن النتيجة (3-2) في اللحظات القاتلة، ونجح بلمستين فقط في استخلاص كرة حاسمة وتشتيت الخطر عن مرماه، فائزاً بمواجهة أرضية واحدة أكد بها جاهزيته البدنية.
لكن المشهد الأهم لم يكن في التشتيت أو الالتحام، بل كان عقب صافرة النهاية، حين صعد أراوخو إلى المنصة بصفته قائد الفريق، ليرفع الكأس عالياً في سماء جدة، معلناً عودته من الباب الكبير ومتوجاً انتصار فريقه بلقطة ستبقى طويلاً في ذاكرة عشاق البلوجرانا.
تعود جذور غياب أراوخو إلى مطلع ديسمبر 2025، حين وافق المدير الرياضي ديكو على منح المدافع الأوروجوياني "إجازة مفتوحة" بناءً على طلب مباشر من وكلائه.
جاء هذا القرار عقب فترة صعبة عاشها اللاعب، تضمنت طرده القاسي أمام تشيلسي، مما رسخ لديه قناعة بأنه غير قادر على تقديم مستواه المعهود في ذلك الوقت، وسيطر عليه الخوف من أن استمراره في اللعب قد "يضر بمصلحة الفريق" بدلاً من مساعدته. وقد قابل النادي هذا الطلب بدعم كامل، حيث رفض المدرب هانز فليك الخوض في الأسباب إعلامياً، واصفاً الأمر بـ"المسألة الخاصة" التي تتطلب الاحترام والوقت للتعافي.
حسمت المواجهة الكبرى في جدة 'كسر التعادل' لصالح البلوجرانا، ليتفوق في سجل الكلاسيكو خارج إسبانيا (3 بطولات للبارسا مقابل 2 لريال مدريد).
وبهذا التتويج، أحكم نادي برشلونة قبضته على السجل التاريخي لأبطال كأس السوبر الإسباني، معززاً تربعه على القمة برصيد 16 لقباً (بإضافة نسخة 2026)، إضافة إلى حلوله وصيفاً في 12 مناسبة.
بينما تجمد رصيد الغريم التقليدي ريال مدريد عند 13 لقباً في المركز الثاني. وتشتد المنافسة في المراكز التالية، حيث يتقاسم أتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا المركز الثالث بـ 3 ألقاب لكل منهما، بينما يمتلك أتلتيكو مدريد لقبين فقط رغم خوضه النهائي 7 مرات (خسر 5 منها). وتضم قائمة الأندية المتوجة بلقب وحيد كلاً من فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا، وريال سوسيداد.
وبالنظر إلى السوابق التاريخية، فإن الفريق المنتصر في هذه المباراة سيكون مرشحًا قويًا للظفر بلقب الدوري الإسباني في نهاية الموسم، حيث اكتسبت هذه المواجهة أهمية استراتيجية تجاوزت مجرد التتويج بالكأس؛ إذ أصبحت البطولة مؤشراً حقيقياً لمسار الموسم، ورسخت هيمنة برشلونة الحالية.
