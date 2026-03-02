أخبار الهلال اليوم | الحقيقة وراء مفاوضات العبود والشنقيطي .. رسالة بنزيما الخفية ومصير روزنامة كأس الملك!

أثيرت مؤخرًا حالة واسعة من الجدل، بشأن تحرك إدارة شركة الاتحاد، لتقديم شكوى رسمية ضد أحد الإداريين في نادٍ عاصمي، بشأن التفاوض مع لاعبي العميد، خلال الفترة المحمية في عقودهم، فيما جاء الاختصاص بالذكر، كل من مهند الشنقيطي وعبد الرحمن العبود.

وكشف برنامج "المنتصف"، عن حقيقة مفاوضات الهلال مع ثنائي الاتحاد، حيث أكد الإعلامي عبد الله المنيع، أن إدارة الهلال لم تتواصل بشكل مباشر، مع أيٍ من اللاعبين، خلال فترة الميركاتو الشتوي الماضي.

وأوضح أن الهلال أرسل خطابًا رسميًا لشراء المدة المتبقية من عقد عبد الرحمن العبود، إلا أن إدارة الاتحاد، اشترطت ما يقارب 70 مليون ريال، ليتم إغلاق الصفقة، أما عن مهند الشنقيطي، فإن اللاعب تم تسويقه على إدارة الزعيم، إلا أن النادي رفض الدخول في مفاوضات من شأنها أن تخالف اللوائح المتعلقة بانتقالات اللاعبين، فيما أكد المنيع أن كلًا من سعود كريري وفهد المفرج، لم يتواصلا مع لاعبي الاتحاد.

لا تزال أزمة التحرك القانوني للاتحاد، بشأن مفاوضات أحد الأندية مع لاعبيه في الفترة المحمية، تشهد الكثير من الكواليس، حول حقيقة الشكوى المرفوعة، في الوقت الذي أشارت فيه أصابع الاتهام إلى أحد الإداريين بنادي الهلال.