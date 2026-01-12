FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-VALENCIAAFP
محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | كانسيلو إلى برشلونة "لا انتظار للديربي" .. خفايا صفقة مندش وموقف بابلو من قمة النصر!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الإثنين 12 يناير 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • FC Barcelona v SSC Napoli: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    كانسيلو يطير إلى برشلونة

    أكد الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، عبر منصة (إكس)، أن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، يطير إلى برشلونة، من أجل توقيع عقود الانتقال لصفوف البلوجرانا، بشكل رسمي.

    وكانت إدارة الهلال قد وافقت شفهيًا على فكرة انتقال كانسيلو إلى صفوف إنتر، إلا أن جواو أبدى رغبة في الرحيل إلى برشلونة، فيما قدم العملاق الكتالوني، عرضًا لضم كانسيلو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

    ووفق ذلك، فإن وكيل اللاعبين فيديريكو باستوريلو، أكد أن العملاق الإيطالي صرف النظر على فكرة انتقال أحد الثنائي فرانشيسكو أتشيري وستيفان دي فري، إلى الهلال، بعد فشل صفقة كانسيلو، فيما استعاض الزعيم عن ذلك الأمر، بتدعيم دفاعه، بعد الإعلان رسميًا عن تعاقده مع المدافع الإسباني بابلو ماري، قادمًا من فيورنتينا، لمدة ستة شهور، مع أفضلية التجديد لعام آخر.

    وبالتزامن مع اقتراب كانسيلو من الرحيل، فإن الظهير البرتغالي رفض بشكل قاطع، طلب الإدارة الهلالية، بقيده في القائمة المحلية، للمشاركة في مباراة الديربي أمام النصر، قبل المغادرة.

    • إعلان

  • رسالة إلى رابطة المحترفين: الهلال لديه 13 أجنبيًا!

    وجّه الإعلامي الرياضي فارس الفزي، سؤالًا إلى رابطة دوري المحترفين السعودي، بشأن وضع نادي الهلال، في ظل تواجد 13 محترفًا أجنبيًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد إعلان التعاقد مع بابلو ماري، القادم من فيورنتينا.

    وتساءل الفزي، عبر برنامج "نادينا"، بشأن ما إذا كانت الرابطة ستسري النظام الذي كان معمولًا به في فترة الانتقالات الصيفية، بأن يكون التسجيل مفتوحًا، أم سيضطر الهلال إلى إسقاط أحد الأسماء الموجودة في قائمته، منوهًا بأن الهلال سيقوم بقيد مدافعه الجديد في قائمة مباراة الديربي أمام النصر.

    يذكر أن الهلال يستعد لتوديع ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو، الذي يقترب من الانتقال إلى برشلونة على سبيل الإعارة، فيما يشارك كلُ من الحارس المغربي ياسين بونو، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

  • Simone Inzaghi Hilal Pablo Marisocial gfx/ Getty Images

    ديربي الهلال والنصر .. موقف بابلو ماري ونجم العالمي يسير على درب كانسيلو!

    ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

    يخوض كل من الهلال والنصر مباراة ضارية حين يلتقيان لحساب الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026 على ملعب المملكة أرينا.

    المباراة القوية قد تمثل إجهازًا على انطلاقة النصر القوية هذا الموسم والتي صعبها في آخر المباريات وخسر الصدارة أمام منافسه الهلال ليصبح الفارق بينهما 4 نقاط كاملة بعدما سيطر النصر على معظم فترات الموسم منذ انطلاقته.

    بعد 24 ساعة من إعلان الصفقة .. إنزاجي يكشف موقف بابلو ماري حول المشاركة في ديربي الهلال والنصر!

    كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن موقف المدافع الإسباني بابلو ماري، الذي أعلن الزعيم عن التعاقد معه رسميًا، اليوم، من المشاركة في مباراة الديربي أمام النصر.

    كما حدث في الهلال: نجم النصر يرفض المشاركة في الديربي .. "رده أنقذ جيسوس من كارثة"!

    لم تكن أجواء ما قبل كلاسيكو الهلال والنصر، بمثابة "الهدوء قبل العاصفة"، بل إن تحضيرات الفريقين لديربي اليوم، صاحبتها العديد من المواقف الجدلية، في ظل البحث عن التشكيل المناسب للمواجهة، بالتزامن مع فترة الانتقالات الشتوية.

    ما بين الابتعاد أو تقليص الفارق، يلتقي الهلال بنظيره النصر، على ملعب المملكة أرينا، في قمة الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

    كشف سر انخفاض مستواه .. ماجد عبد الله يُطالب النصر بقول "شكرًا" لرونالدو ويُعيد سبب تراجع النتائج للاعبين!

    حلل ماجد عبد الله، أسطورة الكرة السعودية، أسباب تراجع نتائج فريقه السابق، النصر، مؤخرًا وتنازله عن صدارة دوري روشن السعودي لصالح الهلال، مشيرًا إلى أن اللقب مازال في الملعب وموضحًا كذلك أسباب تراجع أداء النجم كريستيانو رونالدو وما التصرف المناسب تجاه ذلك. فماذا قال؟

  • Sultan mandashHilal official X Account

    كواليس صفقة مندش .. وعروض لجناح الهلال "الشاب"

    ما وراء صفقة سلطان مندش: خيار ثانٍ للهلال .. وفشل فكرة "استبدال" البليهي بلاعب الاتحاد!

    أعلن نادي الهلال، عن تعاقداته الأولى في فترة الانتقالات الشتوية، لموسم 2025-2026، بالتعاقد مع المدافع الإسباني، بابلو ماري، والجناح سلطان مندش، قادمين من صفوف فيورنتينا والتعاون.

    الحديث عن صفقة سلطان مندش، صاحبه بعض الجدل، بين مؤيد ومعارض، إلا أن نادي الهلال، قرر إبرام التعاقد بشكل رسمي، وسط دعم من قِبل الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي، الذي تكفل بقيمة الصفقتين.

  • موسم الهلال 2025-26

    رغم انطلاقة متذبذبة للهلال مع بداية موسم 2025-2026، فإن الفريق سرعان ما استعاد هيبته وفرض نفسه كأحد أبرز المنافسين محليًا وقاريًا تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدما دخل مرحلة من الثبات الفني والنتائج القوية في مختلف البطولات.

    الهلال واصل زحفه في دوري روشن السعودي، وتمكن بعد مرور 13 جولة من اعتلاء الصدارة مستفيدًا من فوزه على ضمك بهدفين دون رد، إلى جانب تعثر منافسه النصر بالخسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليقلب الأزرق موازين الترتيب لصالحه.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة مقابل 31 نقطة للنصر، بعد أن حقق 11 فوزًا وتعادلين دون أي خسارة، ليبقى الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن، في مؤشر واضح على صلابته واستقراره الفني.

    وعلى الصعيد القاري، يواصل الهلال كتابة مشوار مميز في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول ست جولات من مرحلة الدوري، مقدمًا مستويات قوية تعكس تفوقه الجماعي والانضباط التكتيكي، وكان آخر انتصاراته فوزًا ثمينًا على الشارقة الإماراتي بهدف دون مقابل خارج أرضه.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد ضمن الأزرق مقعده في الدور نصف النهائي بعد عبوره الفتح برباعية مقابل هدف في دور الثمانية، ليضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي في المربع الذهبي، في مواجهة مرتقبة ستقام على ملعب الإنماء في جدة.

    ولم تكن بداية إنزاجي مع الهلال تقليدية، إذ تسلم المهمة من بوابة كأس العالم للأندية خلال صيف العام الجاري، ونجح في قيادة الفريق إلى الدور ربع النهائي، محققًا نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي أمام ريال مدريد والانتصار الكبير على مانشستر سيتي، ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق الموسم المحلي والقاري.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
النصر crest
النصر
النصر
0