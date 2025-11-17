Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | استبعاد الحمدان .. ترشيح كانسيلو لبرشلونة وبونو يفضل أبو تريكة عن صلاح!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 17 نوفمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    استبعاد الحمدان من معسكر الأخضر

    قرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، استبعاد عبد الله الحمدان، مهاجم الهلال، من معسكر الأخضر المقام في جدة، بناءً على التقرير الطبي الذي كشف عن إصابة اللاعب وحاجته لبرنامج علاجي.

    وكان عبد الله الحمدان قد اكتفى بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، مع زياد الجهني، خلال مران الأحد، بعد شعوره بآلام عضلية، فيما عاد عبد الرحمن العبود، للمشاركة في التدريبات الجماعية.

    المعسكر الحالي للمنتخب السعودي، حمل أخبارًا سيئة للهلال، بعدما شهد إصابة ثلاثة من لاعبيه، ليتقرر استبعادهم من الأخضر، وهم متعب الحربي وحسان تمبكتي وعبد الله الحمدان، لينضموا إلى قائمة مصابي الزعيم، برفقة حمد اليامي، علي لاجامي، داروين نونيز.

    ياسين بونو يفضل أبو تريكة عن صلاح

    لاقى ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، ردود أفعال واسعة من قِبل الجماهير المصرية، على خلفية اختياراته للاعبين العرب، الأفضل، بناءً على زوايا مختلفة في ممارسة كرة القدم.

    وظهرت الأفضلية المغربية في اختيارات ياسين بونو، الذي اختار سفيان مرابط من حيث القوة البدنية، وأشرف حكيمي في السرعة، ونور الدين نايبت في القيادة، وحكيم زياش في التسديدات، فيما اختار المصري محمد أبو تريكة "مرتين" في سؤال المهارة والذكاء.

    المثير في الأمر، أنه عندما تم سؤال بونو بشأن "المهارة"، اختار محمد صلاح، نجم ليفربول، في البداية، ثم غيّر رأيه وفضّل أبو تريكة في تلك الخانة.

    جوائز إفريقيا للأفضل 2025 | ظاهرة مغربية نادرة، بونو يفرض وجوده وصلاح يُنافس على تاج القارة

    أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأحد القوائم المختصرة للمرشحين لجوائزه الخاصة لعام 2025، وفي أبرزها سيتنافس محمد صلاح وأشرف حكيمي وفيكتور أوسيمين على جائزة أفضل لاعب.

    وأكد الاتحاد الإفريقي أن الجوائز في فئة الرجال تشمل سبع فئات، يتم فيها اختيار أفضل ثلاثة لاعبين، مدربين، وفرق في كل فئة، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في المسابقات المحلية والقارية خلال الفترة من 6 يناير إلى 15 أكتوبر 2025.

    منافسة شرسة على "موهبة الخليج" وشرط التعاون لرحيل مندش

    رئيس الخليج قد يرفع الراية البيضاء .. الاتحاد لم يعد منافس الهلال الوحيد في صفقة مراد هوساوي!

    أصبح ملف اللاعب مراد هوساوي أحد أكثر الملفات سخونة في سوق الانتقالات السعودي، إذ يجذب نجم وسط الخليج اهتمام عدد من أندية دوري روشن السعودي أبرزها الهلال والاتحاد، الجديد في الأمر كشفت عنه مصادر صحفية ويحمل إزعاجًا للناديين العملاقين، فما هو؟

    أكدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن الاتحاد لم يعد المنافس الوحيد للهلال في صفقة مراد هوساوي نجم وسط الخليج المنضم حديثًا للمنتخب السعودي والمتوقع ظهوره معه في كأس العرب التي ستنطلق في قطر خلال ديسمبر القادم.

    رغم طلب شاموسكا .. التعاون يحدد شرطه للموافقة على رحيل سلطان مندش والهلال يرد!

    بينما يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، زحفه ببطء بين الكبار، في دوري روشن السعودي، بعد مرور أولى 8 جولات، بات اهتمام الهلال كبيرًا بضم أحد نجوم "سكري القصيم"، خلال الفترة الشتوية.

    وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن كشف عن مواعيد فترة الانتقالات الشتوية، قبل بداية الموسم الرياضي "2025-2026"، حيث يتم فتح باب الميركاتو في 5 يناير، ثم ينتهي في الثاني من فبراير المُقبل.

    وفي هذا السياق، انتشرت الكثير من التقارير حول خطة نادي الهلال، من أجل تدعيم صفوفه بعناصر محلية، في الميركاتو الشتوي، فيما جاء اسم سلطان مندش، جناح التعاون، ضمن العناصر المطلوبة بقوة.

    ترشيح كانسيلو للعودة إلى برشلونة

    "يريد العودة إلى أوروبا" .. صحيفة كتالونية ترشح جواو كانسيلو لرحلة جديدة مع برشلونة!

    في أكثر من مناسبة، كان البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يثير الجدل، بسبب عشقه لبرشلونة، والذي كان ملاذه عندما دخل في خلاف "مؤخرًا" مع الإدارة بعد استبعاده من القائمة المحلية.

    قبل انتقال كانسيلو إلى الهلال في صيف 2024، كان البرتغالي عائدًا إلى مانشستر سيتي، بعد فترة إعارة في برشلونة لمدة موسم، فيما كشفت تقارير عن رغبة اللاعب في العودة إلى قلعة البلوجرانا، وبالفعل أبدت إدارة النادي الكتالوني، رغبتها في استعادة كانسيلو ولكن على سبيل الإعارة "مجددًا"، في الوقت الذي كان مسؤولو السيتي يفكرون في بيع عقده بصورة نهائية، الأمر الذي رجّح كفة الهلال، والذي تعاقد معه مقابل 25 مليون يورو.

    من السيتي والهلال إلى البرتغال .. كانسيلو "الغاضب" يثير الجدل بتصرفه في مباراة أرمينيا!

    رغم أن تأهله إلى كأس العالم بالطريق المباشر، كان منطقيًا، إلا أن منتخب البرتغال وضع أفضل سيناريو لـ"كلمة الختام"، في مباراة أرمينيا، التي انهالت عليها الأمطار من السماء، وانهمر سيل من الأهداف من قلب ملعب الدراجاو، حقق البحارة انتصارًا عريضًا بنتيجة (9-1).

    في ختام تصفيات كأس العالم 2026، ومع غياب القائد كريستيانو رونالدو للإيقاف، إلا أن زملاءه قدموا عرضًا مذهلًا بالتنوع في التسجيل والصناعة، ليمطروا شباك أرمينيا بتسعة أهداف، في مباراة الجولة السادسة والأخيرة، من التصفيات الأوروبية.

    ولكن، في خضم أحداث المباراة الختامية، لم تخلُ بدورها من بعض اللقطات الجدلية، والتي كان بطلها جواو كانسيلو، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

    البرتغال "عملاق" دون رونالدو: هاتريك مزدوج في أرمينيا .. وإيقاف الدون لن يعطل الوحش في كأس العالم!

    على ملعب الدراجاو، أثبت منتخب البرتغال بأن ما عانى منه أمام أيرلندا، في الجولة الماضية، لم يكن أكثر من حجر عثرة، في مسيرة الصعود نحو كأس العالم 2026، فرغم غياب القائد كريستيانو رونالدو، إلا أن رفاقه كانوا على أفضل نحو ممكن، بعدما اكتسحوا أرمينيا بنتيجة (9-1)، ليحجزوا مقعدًا رسميًا في المونديال.

    وقطع المنتخب البرتغالي تذكرة السفر إلى مونديال 2026، للمرة التاسعة في تاريخه، في بطولة يُنتظر أن تشهد "الرقصة الأخيرة" للقائد كريستيانو رونالدو، والذي غاب عن لقاء اليوم للإيقاف، في ليلة ارتدى فيها نجوم البرتغال، طاقمًا خاصًا لتكريم الأسطورة إيزيبيو، بارتداء القميص الأسود لأول مرة منذ ما يقارب 10 سنوات، احتفالًا بالذكرى الستين لفوز "الملك" بالكرة الذهبية.

    موسم الهلال في 2025-2026

    أنهى فريق الهلال رحلة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدّم الأزرق مستويات لافتة نالت إشادة واسعة، قبل أن يعود سريعًا إلى أجواء المنافسات المحلية في دوري روشن السعودي، مكتفيًا بالانسحاب من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي جرت في هونج كونج خلال أغسطس الماضي بسبب ضغط جدول المباريات والاستعدادات الخاصة للموسم الجديد.

    وبالعودة إلى مشوار الفريق المحلي، فقد استهل الهلال موسمه بانطلاقة قوية حين تغلب على الرياض بهدفين نظيفين، ليعلن عن نواياه مبكرًا في المنافسة على اللقب.

    لكن سرعان ما تعثر في الجولة التالية بتعادل مفاجئ أمام القادسية بنتيجة (2-2)، ثم واصل نزيف النقاط بتعادل مثير مع الأهلي انتهى بنتيجة (3-3) في واحدة من أكثر مباريات الدوري إثارة حتى الآن، ومع ذلك، استعاد الفريق عافيته سريعًا وحقق فوزًا مهمًا على الأخدود بثلاثية مقابل هدف، ليعود من جديد إلى درب الانتصارات، وفي الجولة الخامسة سحق الاتفاق بخمسة أهداف دون رد.

    الجولتين الأخيرتين في دوري روشن السعودي شهدتا تأكيد الهلال على عودته القوية للمنافسة على لقب الدوري، حيث هزم الاتحاد في الكلاسيكو بهدفين نظيفين ثم هزم الشباب في ديربي الرياض المصغر بهدف نظيف، وفي آخر الجولات نجح في تخطي النجمة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

    وفي موازاة مشواره في الدوري، تمكن الهلال من التأهل إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تجاوز فريق العدالة بهدف وحيد في مباراة صعبة حُسمت بتفاصيل صغيرة.

    وعلى الصعيد القاري، بدأ الزعيم مسيرته في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال آسيا للنخبة بقوة، حيث تفوق على الدحيل القطري بنتيجة (2-1)، ليضع قدمًا ثابتة في صدارة مجموعته.

    واصل الهلال تألقه القاري وحقق فوزه الثاني تواليًا في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد أن انتصر على ناساف كارشي الأوزبكي في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة أكدت شخصية الفريق وقدرته على العودة بنتائج إيجابية من أصعب الملاعب الآسيوية، وقد عزز الفريق سجله القاري الممتاز بالفوز على السد القطري في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 في الرياض وأخيرًا هزم الغرافة في قطر بهدفين مقابل هدف واحد.

