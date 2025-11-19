أخبار الهلال اليوم | موقف نونيز من مواجهة الفتح في دوري روشن، والرقم المرعب المطلوب من لودي في شكواه!

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة "جلوب سوكر" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط، وقد ضمت عددًا من نجوم دوري روشن السعودي.

وضمت القائمة نجم الهلال، أفضل لاعب في آسيا، سالم الدوسري ضمن كوكبة من نجوم دوري روشن أبرزهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونجولو كانتي، بجانب ثنائي الأهلي، رياض محرز وإيفان توني، وكذلك لاعب الفريق السابق، روبرتو فيرمينو، الذي انتقل إلى السد القطري بداية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن تقام النسخة السادسة عشرة من حفل توزيع الجوائز يوم الأحد الموافق الـ28 من ديسمبر 2025 في فندق أتلانتس ذا رويال من فئة الخمس نجوم في نخلة جميرا بدبي.

النسخة الـ16 من "جلوب سوكر" ستشهد المنافسة على 15 فئة من الجوائز؛ منها أفضل لاعب وأفضل لاعبة، أفضل نادٍ للرجال ومثله للسيدات، أفضل مدرب، أفضل لاعب خط وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب صاعد، أفضل وكيل لاعبين، أفضل مدير رياضي وأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط.

فيما يضم التصويت العام تسع فئات، هم: أفضل لاعب وأفضل لاعبة، أفضل نادٍ للرجال وأفضل نادٍ للسيدات، أفضل مدرب، أفضل لاعب خط وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب صاعد وأفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط.

وسيستمر التصويت العام العالمي حتى 27 نوفمبر لاختيار المرشحين النهائيين. فيما تقرر أن تنطلق الجولة الثانية من التصويت خلال الفترة من 3 إلى 11 ديسمبر لتحديد الفائزين في كل فئة، على أن يتم تحديد الفائزين النهائيين استناداً إلى تصويت الجمهور ولجنة تحكيم "جلوب سوكر"، المكونة من أسماء لامعة، بمن فيهم مارتشيلو ليبي، وفرانشيسكو توتي، وإيكر كاسياس، ولويس فيجو.