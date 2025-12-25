Al-Hilal v Al-Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | لودي يختار وجهته الجديدة، وسامي الجابر يتراجع عن هجومه ضد إنزاجي!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 25 ديسمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الخليج crest
الخليج
الخليج
0