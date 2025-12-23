نفذ وعده ضد الريان كما يجب أن يكون .. عبدالرزاق حمدالله يتقمص دور هاري كين مع الشباب و"على الهلاليين نسيان وهم بيئة البطل"

عندما يتم ذكر اسم النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم الحالي؛ فنحن نتحدث هُنا عن أحد أفضل المحترفين على الإطلاق، الذين لعبوا في المملكة العربية السعودية.

حمدالله هذا اللاعب البالغ من العمر 35 سنة، انتقل إلى الملاعب السعودية صيف 2018؛ وذلك من بوابة عملاق الرياض النصر، والذي كتب معه تاريخًا شخصيًا كبيرًا.

بعدها ونتيجة للأزمة الشهيرة بين الطرفين؛ رحل النجم المغربي عن الفريق النصراوي، لينضم إلى عملاق جدة نادي الاتحاد في يناير 2022.

ومن الاتحاد الذي توّج معه بالألقاب أيضًا، ذهب حمدالله إلى نادي الشباب صيف 2024؛ وهي أقل مرحلة في مسيرته الاحترافية، حتى الآن على الأقل.

إلا أن حمدالله وبعد موسم ونصف مع الشباب تقريبًا؛ قدّم وعدًا إلى جماهير الليث في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية، بأنهم سيشاهدون نسخة جديدة منه في الفترة القادمة.

ويبدو أن عبدالرزاق حمدالله بدأ تنفيذ وعده بالفعل؛ وذلك انطلاقًا من مباراة الشباب والريان القطري مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال الخليج 2025-2026.

الشباب تعادل (2-2) مع الريان؛ ليصل الليث إلى النقطة الثالثة فقط، في "المركز الرابع - الأخير" بجدول ترتيب المجموعة الثانية.