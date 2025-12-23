Abderrazak Hamdallah Hilal GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

نفذ وعده ضد الريان كما يجب أن يكون .. عبدالرزاق حمدالله يتقمص دور هاري كين مع الشباب و"على الهلاليين نسيان وهم بيئة البطل"

عبدالرزاق حمدالله يعود بوجهه الكروي المرعب من جديد..

عندما يتم ذكر اسم النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم الحالي؛ فنحن نتحدث هُنا عن أحد أفضل المحترفين على الإطلاق، الذين لعبوا في المملكة العربية السعودية.

حمدالله هذا اللاعب البالغ من العمر 35 سنة، انتقل إلى الملاعب السعودية صيف 2018؛ وذلك من بوابة عملاق الرياض النصر، والذي كتب معه تاريخًا شخصيًا كبيرًا.

بعدها ونتيجة للأزمة الشهيرة بين الطرفين؛ رحل النجم المغربي عن الفريق النصراوي، لينضم إلى عملاق جدة نادي الاتحاد في يناير 2022.

ومن الاتحاد الذي توّج معه بالألقاب أيضًا، ذهب حمدالله إلى نادي الشباب صيف 2024؛ وهي أقل مرحلة في مسيرته الاحترافية، حتى الآن على الأقل.

إلا أن حمدالله وبعد موسم ونصف مع الشباب تقريبًا؛ قدّم وعدًا إلى جماهير الليث في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية، بأنهم سيشاهدون نسخة جديدة منه في الفترة القادمة.

ويبدو أن عبدالرزاق حمدالله بدأ تنفيذ وعده بالفعل؛ وذلك انطلاقًا من مباراة الشباب والريان القطري مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال الخليج 2025-2026.

 الشباب تعادل (2-2) مع الريان؛ ليصل الليث إلى النقطة الثالثة فقط، في "المركز الرابع - الأخير" بجدول ترتيب المجموعة الثانية.

  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عبدالرزاق حمدالله يتقمص دور هاري كين مع نادي الشباب

    النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي الشباب، تقمص دور الإنجليزي الرائع هاري كين؛ وذلك في مباراة فريق العاصمة السعودية ضد الريان القطري، مساء اليوم الثلاثاء.

    ومعروف عن كين، الذي ينشط في صفوف العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ أمرين مهمين للغاية، على النحو التالي:

    * أولًا: مهاجم "محطة"؛ يعود إلى الخلف كثيرًا لاستلام الكرات، وفتح المساحات لزملائه.

    * ثانيًا: مهاجم "قناص"؛ يستغل أي فرصة داخل منطقة الـ18 للخصم، لإسكانها في الشباك.

    هذان الأمرين قاما بهما حمدالله ضد الريان؛ حيث لم يقتصر دوره على كونه مجرد "مهاجم صندوق" فقط، بل لعب دور "المهاجم المحطة" لباقي زملائه.

    وأكبر دليل على ذلك؛ الهدف الأول لنادي الشباب في شباك الفريق القطري، والذي سجله الجناح الشاب عبدالله معتوق.

    وتراجع حمدالله إلى حدود منتصف الملعب تقريبًا؛ حيث استلم الكرة ثم مرر بينية ساحرة إلى معتوق، الذي وجد نفسه أمام حارس الريان في الدقيقة 52.

    ومن ثم تكفل حمدالله بتسجيل هدف التعادل (2-2) بنفسه، في الدقيقة 58 من عمر المباراة؛ وذلك بعد أن تمركز بشكلٍ رائع داخل منطقة الـ18 للريان، مستغلًا تمريرة من زميله البلجيكي يانيك كاراسكو.

  • FBL-WC-2022-TRAINING-MARAFP

    تألُق عبدالرزاق حمدالله ضد الريان استكمال لما فعله مع المغرب!

    تألُق النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في مباراة فريقه الشباب، ضد نادي الريان القطري، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج 2025-2026؛ هو استكمال لما ظهر عليه، في نهاية مسابقة كأس العرب الأخيرة.

    دولة قطر استضافت بطولة كأس العرب 2025 على أراضيها؛ وذلك في الفترة من 1 ديسمبر، وحتى الثامن عشر من نفس الشهر.

    ورغم أن حمدالله لم يبدأ البطولة العربية بشكلٍ جيد؛ إلا أنه أبدع في المربع الذهبي والمباراة النهائية، مسجلًا 3 أهداف.

    وأحرز النجم المغربي هدفًا وصنع آخر؛ خلال فوز أسود الأطلس (3-0) على الإمارات العربية المتحدة، في دور نصف النهائي.

    وبالمباراة النهائية وعندما كان المنتخب المغربي مُتأخرًا (1-2) في النتيجة ضد الأردن؛ ظهر حمدالله بوجه المهاجم الكبير، حيث سجل ثنائية قادت أسود الأطلس للتتويج باللقب الغالي.

    هذا اللقب الذي حققه حمدالله مع المنتخب المغربي؛ جاء بعد سنوات عديدة شهدت الكثير من التوتر والخلافات، في مسيرة اللاعب الدولية.

    وبعد هذا اللقب الغالي؛ خرج عبدالرزاق حمدالله أمام وسائل الإعلام بمجموعة من القرارات المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: اعتزال اللعب الدولي مع منتخب المغرب.

    * ثانيًا: تأكيد الاستمرار في الشباب؛ مع فتح صفحة جديدة مع النادي.

    وأساسًا.. بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، شهدت العديد من المشاكل من حمدالله مع إدارة الشباب؛ وسط تأكيدات إعلامية على طلب اللاعب الرحيل، والانتقال إلى أي فريق آخر - تحديدًا الفتح الذي قيل إنه يريده بشدة -.

    وضمن الأسباب التي قيل بأنها وراء طلب النجم المغربي الرحيل عن الشباب؛ هو عدم مناسبة أسلوبه مع الإسباني إيمانول ألجواسيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

  • Abderrazak Hamdallahkooora

    لا علاقة لـ"بيئة الهلال" بتألُق عبدالرزاق حمدالله الحالي!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية سنبدأ حديثنا الآن؛ بخصوص الأقاويل التي انتشرت عن عدم مناسبة أسلوب النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع الإسباني إيمانول ألجواسيل، المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم.

    ورد حمدالله على هذه الأحاديث؛ بالقول: "من يردد مثل هذا الكلام، لا يفهم شيئًا في كرة القدم.. أنا تدربت تحت يد 16 مديرًا فنيًا، وتأقلمت مع تكتيكات مختلفة".

    وبالفعل.. أثبت حمدالله سواء في مباراة الشباب والريان، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج 2025-2026، أو بعض اللقاءات الأخرى التي تألق فيها مع الليث؛ أنه قادر على التأقلم مع التكتيكات المختلفة، كما صرح.

    إذًا.. ما هي المشكلة الحقيقية بالنسبة لحمدالله؟!

    الكثيرون يعلمون أن عبدالرزاق حمدالله لاعب "مزاجي" من الطراز الأول؛ حيث أنه لا خلاف عليه من ناحية الجودة الفنية، ولكن نفسيته هي التي تحدد أدائه.

    أي أن هذا النجم المغربي، إذا كان لديه مشاكل خارج أرضية الملعب، أو إذا دخل في خلافات مع إدارة ناديه أو زملائه؛ فهو لن يستطيع أن يقدّم أي شيء يُذكر، داخل المستطيل الأخضر.

    أما إذا كان حمدالله في حالة نفسية جيدة، وتم إعطائه أهمية كبيرة في ناديه كـ"قائد حقيقي" للمشروع؛ فهو يتحوّل إلى مهاجم عالمي بكل ما تحمله من معاني.

    وهذا بالطبع ما يجب أن يعلمه أنصار الهلال، الذين يرددون أن تألُق حمدالله الحالي؛ سببه هو تعلمه من بيئة الزعيم البطل، خلال المباراة الوحيدة التي ارتدى فيها قميص الفريق الأول.

    وانضم حمدالله إلى الهلال على سبيل الإعارة، خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ حيث لم يشارك معه سوى في 15 دقيقة، خلال الخسارة (1-2) أمام فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي.

    وهُنا.. نحن نقصد أن تألُق حمدالله ليس بأمر جديد عليه، وليس له علاقة بتكتيك المدرب - يلعب دورًا بالطبع لكن النجم المغربي يتأقلم معه بسهولة - أو بيئة الهلال؛ وإنما مرتبط بشكلٍ وثيق للغاية بنفسية اللاعب، كما ذكرنا.

    ويعيش عبدالرزاق حمدالله في حالة نفسية جيدة جدًا الآن؛ وذلك بعدما توّج بلقب كأس العرب "فيفا 2025"، مع منتخب المغرب.

  • FBL-ASIA-C1-NASSR-SADDAFP

    أرقام "خرافية" لعبدالرزاق حمدالله مع الأندية السعودية

    أخيرًا.. دعونا نُشير إلى أرقام النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، طوال مسيرته مع الأندية السعودية؛ للتأكيد على ما ذكرناه في بداية التقرير، أنه أحد أفضل المحترفين في تاريخ المملكة على الإطلاق.

    وارتدى حمدالله قمصان النصر والاتحاد والشباب، في المملكة العربية السعودية؛ حيث ساهم إجمالًا في 250 هدفًا "تسجيل وصناعة" مع الأندية الثلاثة، خلال 233 مباراة في مختلف المسابقات.

    * النصر: 115 هدفًا و24 تمريرة حاسمة في 109 مباريات.

    * الاتحاد: 68 هدفًا و10 تمريرات حاسمة في 87 مباراة.

    * الشباب: 27 هدفًا و6 تمريرات حاسمة في 36 مباراة.

    كما لعب حمدالله مباراة وحيدة فقط مع نادي الهلال - كما ذكرنا -؛ لم يستطع فيها تسجيل أو صناعة أي هدف، لزملائه.

    ولا تزال هذه الأرقام مرشحة للزيادة في الأيام القادمة؛ إذا واصل عبدالرزاق حمدالله هذا التألق الكبير، والذي ظهر في مباراة الشباب والريان القطري ضمن منافسات دوري أبطال الخليج.

