من رفقة نيمار إلى محطة رونالدينيو "التاريخية" .. رينان لودي يختار وجهته الجديدة بعد فسخ عقد الهلال!

مغامرة جديدة للظهير البرازيلي وسط أزمته القضائية مع الهلال..

استقر الظهير البرازيلي رينان لودي، على وجهته الجديدة، بعد رحيله الصادم عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث اختار المغادرة بشكل مفاجئ، وإخطار ناديه بفسخ عقده.

وكان الهلال، قد أعلن في سبتمبر الماضي، من مغادرة رينان لودي إلى البرازيل، بشكل مفاجئ، مع تلقي الإدارة الهلالية، خطابًا من ممثله القانوني، يؤكد فسخ عقده الساري، ليقرر الزعيم اتخاذ جميع الخطوات النظامية من أجل حفظ حقوقه.

  • Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    رينان لودي: لا يمكنني الحرمان من مهنتي!

    ونشر لودي بيانًا رسميًا، أعلن فيه عن رفضه فكرة استبعاده من القائمة المحلية، حيث فوجئ بأنه، بعد فترة الإعداد للموسم في ألمانيا، قد تم إبلاغه بأنه لا يستطيع اللعب في الدوري السعودي، ولن يحصل إلا على فرصة اللعب في عدد قليل جدًا من المباريات في دوري أبطال آسيا.

    هذا الأمر علّق عليه لودي بأنه طلب استشارة قانونية، وتم إبلاغه بأنه "لا يمكن حرمانه من مهنته"، لذلك اتخذ القرار، ويأمل أن تقضي السلطات المسؤولة في قضيته بأسرع وقت، حتى يتمكن من العودة إلى ممارسة ما يحب دون قيود.

  • في بيان رسمي .. لودي يختار وجهته الجديدة

    وقرر رينان لودي أن تكون وجهته الجديدة في بلاده، حيث أعلن نادي أتلتيكو مينيرو عن قراره بالاعتماد عليه في الموسم الرياضي الجديد "2026".

    ومن المنتظر أن يوقّع لودي قريبًا، عقدًا كلاعب حر، كونه بلا نادٍ منذ سبتمبر الماضي، بعد رحيله المفاجئ عن قلعة الزعيم.

    جاء ذلك في بيان رسمي نشره النادي، قائلًا "يعلن نادي أتلتيكو مينيرو عن التوصل إلى اتفاق بشأن جميع شروط التعاقد مع الظهير الأيسر رينان لودي، بعقد مدته خمس سنوات.

    سيتم التوقيع النهائي على العقد والإعلان الرسمي، بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية، والموافقة عليها، والمقرر إجراؤها في الأيام المُقبلة".

  • العودة إلى البرازيل

    وقرر رينان لودي، العودة إلى البرازيل، بعد ست سنوات قضاها في ملاعب الاحتراف، منذ أن قرر شد رحاله من أتلتيكو باراناينسي، لينتقل إلى أتلتيكو مدريد في 2019، للعب في كتيبة دييجو سيميوني، مقابل 21.7 مليون يورو.

    وانتقل لودي إلى نوتنجهام فورست في 2022، على سبيل الإعارة، فيما توجه إلى مارسيليا في العام التالي، مقابل 20.6 مليون يورو.

    وقضى رينان 6 شهور فقط مع النادي الفرنسي، قبل أن يقدم الهلال 23 مليون يورو على الطاولة، للظفر بخدمات الظهير الأيسر، في شتاء 2024.

    ماذا قدم رينان لودي مع الهلال؟

    ورغم بدايته المتذبذبة مع الهلال، إلا أن رينان لودي أثبت جدارته بحجز مكان في التشكيل الأساسي تحت قيادة جورج جيسوس، فيما خاض الظهير البرازيلي 56 مباراة في مختلف البطولات، على مدار عام ونصف، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة.

    ظهير بخدمات هجومية، شارك في الألقاب الأربعة التي حققها الهلال مع جيسوس، بالفوز بدوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، في موسم 2023-2024، وتسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس، كأكبر رصيد من الانتصارات المتتالية "34 مباراة"، كما عاد ليفوز بالسوبر الثاني له في موسم 2024-2025.

    وكان لودي عنصرًا أساسيًا في كتيبة سيموني إنزاجي، حيث شارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ليشارك في إيقاف سلسلة انتصارات ريال مدريد "التاريخية"، بالتعادل معه في افتتاحية مشوار الفريقين، بنتيجة (1-1)، ومن ثم الفوز الدراماتيكي على مانشستر سيتي (4-3)، في دور الـ16، ثم الخروج من ربع النهائي، بالخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي.

    ولكن، كان تعاقد الهلال مع الفرنسي ثيو هيرنانديز، القادم من صفوف ميلان، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث اتجهت إدارة الهلال نحو الاعتماد على رينان لودي، بالمشاركة - فقط - في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليقرر البرازيلي بعدها الرحيل بشكل مفاجئ.

  • Neymar Hilal 2023Getty

    من رفقة نيمار إلى محطة رونالدينيو

    رينان لودي انتقل من رفقة نيمار جونيور في الهلال، إلى محطة الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، بعد عودته للعب في بلاده، حيث شارك مع أتلتيكو مينيرو، في الفترة بين 2012 و2014.

    وكان رونالدينيو قد كتب التاريخ مع أتلتيكو مينيرو، حيث قاده للتتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس، في موسم 2012-2013، والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية - بالنظام القديم -، قبل أن يتلقى خسارة أمام الوداد المغربي.

    وبانتقال لودي إلى أتلتيكو مينيرو، فإن أصدقاء الأمس قد يصيروا خصوم الغد، في حالة استكمال نيمار لمشواره مع سانتوس، حيث قد يتقابل اللاعبان وجهًا لوجه، سواءً في الدوري البرازيلي، أو بطولة كوبا سودأمريكانا، بعد تأهلهما إلى دور المجموعات، باحتلال مينيرو المركز الحادي عشر في الدوري، وتواجد سانتوس، بالمركز الثاني عشر.

