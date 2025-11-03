أخبار النصر اليوم | عقدة رونالدو تؤكد "نزاهة" السعودية .. وجون دوران يعطي حلًا مثاليًا لجيسوس!

المعركة الثامنة | رونالدو يداوي جراح الكلاسيكو سريعًا وميسي يقترب من "النهاية الحزينة"

لقد حان هذا الوقت من كل موسم، عندما تبدأ المعركة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ليس في ريال مدريد وبرشلونة، أو يوفتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، بل مع النصر وإنتر ميامي.

المواجهة مختلفة تمامًا عن كل المعارك السابقة بينهما في أوروبا، حيث يواصل كل منهما العمل لقهر السن ومقاومة عنصر الزمن، من أجل البقاء تحت أضواء الشهرة لأطول فترة ممكنة.

الأهلي يتحرك قانونًا ضد "المسيء" لديميرال .. مطالبات بالعفو وإعلامي: كانوا ينتظرون قميص رونالدو والآن يشوهون صورته!

لم يسلم رباعي الأهلي والهلال، من الانتقادات اللاذعة، إزاء السخرية من ركلة الجزاء التي تم احتسابها للنصر في الدقائق الأخيرة من مباراة الفيحاء، إلا أن التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، كان بطلًا لأقذع الرسائل الهجومية، والتي قررت إدارة الراقي، التعامل معها بشكل رسمي.

النصر حافظ على علامته الكاملة في دوري روشن، بعد الفوز على الفيحاء، بنتيجة (2-1)، فيما قرر الحكم محمد الهويش، احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، أثارت الكثير من الجدل والاختلاف بين خبراء التحكيم، وسط تشكيك حول مدى شرعيتها، فيما تولى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، تنفيذها بنجاح في الدقيقة 90+14، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.