محمود خالد

بعد أزمة الهويش وركلة جزاء الفيحاء .. نيوم يحسم موقفه من طلب حكام أجانب في مباراة النصر

وسط انتقادات واسعة حول الهويش بسبب ركلة جزاء النصر "القاتلة"..

لا يزال الجدل دائرًا حول شرعية ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم محمد الهويش، لصالح النصر، في الدقائق الأخيرة من مباراة الفيحاء، والتي سجل بها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، انتصارًا لفريقه في دوري روشن السعودي.

واختلف خبراء التحكيم حول صحة ركلة الجزاء، التي تسبب بها، لاعب الفيحاء، فيانويفا، بداعي خطأ لمسة يد على عبد الإله العمري، لاعب النصر، كما تسبب هذا الأمر أيضًا في صدام بين مدربي الفريقين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، ناهيك عن رسائل ساخرة من نجوم الأهلي والهلال.

وساهمت ركلة الجزاء القاتلة، التي سجلها كريستيانو رونالدو، في قيادة النصر للفوز على الفيحاء بالدقيقة 90+14، ليحافظ الأصفر على العلامة الكاملة بالوصول إلى 21 نقطة، في أولى سبع جولات، لأول مرة في تاريخه بدوري المحترفين السعودي.

وسط ذلك الجدل، حسم نادي نيوم، موقفه من طلب حكام أجانب، لمباراة النصر، في الجولة الثامنة من عمر المسابقة.

  • هل تشهد مباراة نيوم والنصر حكامًا أجانب؟

    وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن إدارة نادي نيوم، لم تطلب استقطاب حكام أجانب لإدارة المباراة المُقبلة أمام النصر، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، في تبوك.

    وطبقًا لذلك، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم، سيختار طواقم تحكيمية سعودية لإدارة اللقاء، وفق للضوابط التحكيمية في لجنة الحكام، والتي تنص على ضرورة طلب طواقم أجنبية، قبل موعد المباراة بـ21 يومًا على الأقل.

    وعلى مدار 7 جولات سابقة، شهدت مباريات النصر طواقم أجنبية في ثلاث مباريات فقط، بينما تمت إدارة بقية المباريات بطواقم سعودية على النحو التالي..

    * الحكم السعودي عبد الله الشهري أدار مباراة التعاون والنصر في الجولة الأولى.

    * الحكم الإسباني ريكاردو أدار مباراة النصر والخلود في الجولة الثانية.

    * الحكم السويسري شنايدر أدار مباراة النصر والرياض في الجولة الثالثة.

    * الحكم الليتواني رومساس أدار مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الرابعة.

    * الحكم السعودي عبد الله الشهري أدار مباراة النصر والفتح في الجولة الخامسة.

    * الحكم السعودي فيصل البلوي أدار مباراة الحزم والنصر في الجولة السادسة.

    * الحكم السعودي محمد الهويش أدار مباراة النصر والفيحاء في الجولة السابعة.

    ماذا حدث في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء؟

    وبدوره، استغل بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفيحاء، المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لشن هجوم ضد الحكم محمد الهويش، بسبب ركلة الجزاء.

    وقال إيمانويل إنه تيقن بأن الحكم عندما توجه لشاشة الـVAR، كان سيبقى لـ3 أو 4 دقائق، ثم يصدر قراره ضد الفيحاء.

    وأضاف مدرب الفيحاء أن فريقه كان يستحق الفوز، والخسارة جاءت لظروف خارجة عن إرادته، خاصة وأن ممثل المجمعة لم يفقد تركيزه حتى آخر دقيقة.

    وقال بيدرو إن تقنية الفيديو ذاتها التي استدعت الحكم اليوم، فعلت ذلك مسبقًا أمام الاتحاد، ودائمًا ما يحدث ذلك الأمر مع الفيحاء، مضيفًا أن النصر بالمركز الأول ولديه أفضل خط هجوم، ولا يتصور أن النصر بحاجة لهذه الأمور الخارجة عن النطاق.

    في المقابل، رد جورج جيسوس، مدرب النصر، على ما قاله بيدرو، مؤكدًا أن ركلة الجزاء صحيحة ولا شك في ذلك، بينما لم يشاهدها مدرب الفيحاء كي يخرج ويقول غير صحيحة، على حد وصفه.

    ورغم ذلك، إلا أن الهويش لم يسلم أيضًا من هجوم جيسوس، بسبب إلغاء هدف لصالح كينجسلي كومان، قائلًا إن الحكم ألغى الهدف للتسلل على "أذن" ساديو ماني.

  • Mohammed Al Hoish Nassr Hilal GOAL ONLYGOAL AR

    سخرية نجوم الأهلي والهلال بسبب ركلة الجزاء

    وبالتزامن مع احتساب الهويش لركلة جزاء النصر، نشر البرتغالي روبن نيفيش، نجم وسط الهلال، قصة عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، تحمل "إيموجي" لصور ضاحكة، كما اتفق معه البرازيلي مالكوم أوليفيرا، جناح الزعيم، الذي نشر قصة أيضًا، بعبارة "ركلة جزاء سوبر"، مع إيموجي "ممزوج بين أيدي تصفق ووجوه غاضب وأخرى ضاحكة.

    من جانبه، نشر رياض محرز، نجم الأهلي، صورة من المباراة، التي محمد الهويش وأمامه جواو فيليكس وحارس الفيحاء موسكيرا، في الدقائق الأخيرة، مع إيموجي لأيدي تصفق ووجوه تضحك.

    وبالمثل فعل مدافع الأهلي، ميريح ديميرال، الذي علق على تغريدة عبر منصة (إكس)، باحتساب ركلة جزاء للنصر، ليعلق أيضًا بالوجوه الضاحكة.

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تضارب الخبراء حول شرعية ركلة جزاء النصر

    وتحدث الحكم عبد الله القحطاني، عبر برنامج "دورينا غير"، بشأن لقطة الخطأ الذي أسفر عن ركلة جزاء النصر، مؤكدًا أن قرار الحكم صحيح، كون لاعب الفيحاء وجه "حركة إضافية"، بلمسة يد على الكرة، وأن اليد لم تكن في وضعها الطبيعي.

    في المقابل، قال المحلل التحكيمي نواف شكر الله، عبر برنامج "في 90"، إن الحكم محمد الهويش قدم مباراة كبيرة للغاية، ولكنه محى كل شيء بقراره الأخير حول احتساب ركلة جزاء الأخيرة، والتي وصفها بأنها غير صحيحة وغيرت سير المباراة.

    واستعرض نواف شكر الله لقطة واضحة تؤكد أن لاعب الفيحاء لم يرتكب مخالفة لمسة اليد على الكرة، كما أنه كان في وضع تنافس طبيعي مع عبد الإله العمري، ولم يحدث أي ضرب أو سلوك مشين.