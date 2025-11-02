بعد أزمة الهويش وركلة جزاء الفيحاء .. نيوم يحسم موقفه من طلب حكام أجانب في مباراة النصر

لا يزال الجدل دائرًا حول شرعية ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم محمد الهويش، لصالح النصر، في الدقائق الأخيرة من مباراة الفيحاء، والتي سجل بها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، انتصارًا لفريقه في دوري روشن السعودي.

واختلف خبراء التحكيم حول صحة ركلة الجزاء، التي تسبب بها، لاعب الفيحاء، فيانويفا، بداعي خطأ لمسة يد على عبد الإله العمري، لاعب النصر، كما تسبب هذا الأمر أيضًا في صدام بين مدربي الفريقين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، ناهيك عن رسائل ساخرة من نجوم الأهلي والهلال.

وساهمت ركلة الجزاء القاتلة، التي سجلها كريستيانو رونالدو، في قيادة النصر للفوز على الفيحاء بالدقيقة 90+14، ليحافظ الأصفر على العلامة الكاملة بالوصول إلى 21 نقطة، في أولى سبع جولات، لأول مرة في تاريخه بدوري المحترفين السعودي.

وسط ذلك الجدل، حسم نادي نيوم، موقفه من طلب حكام أجانب، لمباراة النصر، في الجولة الثامنة من عمر المسابقة.