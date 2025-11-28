Fabinho Benzema Sergio Conceicao Ittihad GFX GOAL ONLYGOAL AR
أخبار الاتحاد اليوم | سر اختيار كونسيساو لخلافة بلان .. وابن مساعد يصحّح "معلومة" عوار وصفقة سعود!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من نوفمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

    سر تألق أجنبي الاتحاد واختيار سيرجيو كونسيساو

    "البيئة الإسلامية وراء تألق أجنبي الاتحاد" .. رامون بلانيس يكشف سر اختيار سيرجيو كونسيساو ويعترف: لم نتحسن!

    تحدث الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، عن مجموعة من الملفات المهمة للغاية؛ التي تتعلق بالفريق الأول لكرة القدم.

    ويُعاني الفريق الاتحادي الذي سيطر على البطولات المحلية "دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين"، الموسم الماضي 2024-2025، من تراجع كبير في الأداء والنتائج، خلال العام الرياضي الحالي.

    هذا التراجع دفع الاتحاد لـ"إقالة" المدير الفني الفرنسي لوران بلان، والتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ إلا أن النتائج لم تتحسن - حتى الآن على الأقل -.

    تصحيح معلومة احتراف سعود وصفقة عوار

    "ليس حسام عوار" .. عبدالله بن مساعد يصحح معلومة الصفقة التبادلية بين روما ودوري روشن بعد انتقال سعود عبدالحميد!

    صحح الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة الأسبق، المعلومة التي قالها خلال الساعات الماضية، بشأن الصفقة التبادلية التي حدثت بين نادي روما ودوري روشن السعودي، بانتقال سعود عبد الحميد للفريق الإيطالي، مقابل حسام عوار إلى الاتحاد.

    "اللاعب السعودي كومبارس ولا أتمنى رونالدو في الهلال" .. عبدالله بن مساعد يكشف لعنته "المرتبطة بالنصر" ومفاجأة اتحادية وراء احتراف سعود!

    أرسل الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة الأسبق، والذي ترأس نادي الهلال أيضًا، حول عدد من النقاط التي تتعلق بالزعيم، و"لعنته" مع الجماهير، كما أشاد بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر.

    وتطرق ابن مساعد أيضًا للحديث عن أزمة اللاعب السعودي، ونصائحه لإعداد المنتخب الأول لكأس العالم 2034 التي ستقام في المملكة، فضلًا عن اقتراحاته لتطوير الدوري، واعتراضه على عدد اللاعبين الأجانب.

    مع عودة حمد الله .. كاراسكو يربك الشباب قبل كلاسيكو الاتحاد

    أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أربك حسابات الجهاز الفني، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية، مساء الخميس، قبل 24 ساعة من مغادرة بعثة الليث إلى جدة، استعدادًا لملاقاة الاتحاد، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وتواجد كاراسكو في إحدى العيادات المختصة في فرنسا، برفقة أحد أعضاء الجهاز الطبي بالنادي، بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها في مباراة الاتفاق، وتسببت في غيابه عن لقاء الأخدود في الجولة التاسعة.

    ورغم عدم الجزم بشكل نهائي، بشأن غياب كاراسكو عن قمة الاتحاد، إلا أن جماهير الشباب، تتنفس الصعداء بمشاركة عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق، الذي عاد إلى الملاعب بعد الإصابة، ونجح في تسجيل أول أهدافه في دوري روشن "2025-2026"، في مباراة الأخدود.

    إما الآن أو أبدًا: حمد الله ونفض عار أزماته في منتخب المغرب .. وغبار أمريكا مع الهلال!

    أيام قلائل تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العرب "قطر 2025"، في نسختها الثانية تحت مظلة الفيفا، والتي تقام خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر المقبل.

    النسخة الأولى في 2021، حملت معها ذكريات لا تنسى، بدءًا من حفل الافتتاح وعزف نشيد مجمع للبلاد العربية، وحضور الإثارة الفنية والمتعة التكتيكية فوق أرض الملعب، رغم أن بعض المنتخبات لم تذهب بنجوم الصف الأول، فضلًا عن بعض الغرائب والطرائف.

    وأسفرت قرعة كأس العرب 2025، عن أربع مجموعات؛ حيث تضم الأولى "تونس، سوريا، قطر، فلسطين"، والثانية "المغرب، جزر القمر، السعودية، سلطنة عمان"، والثالثة "مصر، الكويت، الأردن، الإمارات"، والرابعة "الجزائر، السودان، العراق، البحرين".

    الاتحاد في موسم 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

    موعد قرعة نصف نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

    ثمانية أندية قد ضمنت مقاعدها في دور ربع النهائي، وجاءت مواجهات هذا الدور على النحو التالي: الخلود أمام الخليج، الأهلي أمام القادسية، الهلال أمام الفتح، والاتحاد أمام الشباب.

    ومن المقرر أن تُلعب مباريات هذا الدور يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، قبل أن تُحدد القرعة المنتظرة مسار الأندية المتأهلة نحو المباراة النهائية.

    موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في كأس الملك السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

    يستضيف الاتحاد نظيره الشباب على استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026.

    الاتحاد نجح في الإطاحة بالنصر في ثمن النهائي ليؤكد رغبته في حصد اللقب للعام التالي على التوالي بعد التتويج بالمسابقة على حساب القادسية العام الماضي.

