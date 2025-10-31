أخبار الاتحاد اليوم | بلانيس ينافس برشلونة والريال على موهبة إسبانية .. وجدل "الانضباط" بين إنقاذ الجماهير وقسوة العقوبة!

بين إصابة نجم الزعيم وعدم المساواة .. عقوبات كلاسيكو الاتحاد والهلال تُثير الجدل!

أثارت عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة السعودي، بشأن مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، الجدل الكبير بين الجماهير.

أشعلت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدلًا واسعًا، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك على خلفية قراراتها، بخصوص الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن للمحترفين وثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى رأس القرارات التي أثارت الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ تلك المتعلقة بالكلاسيكو الكبير بين الاتحاد والهلال، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة.

الهلال فاز (2-0) على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، يوم 24 أكتوبر 2025، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

