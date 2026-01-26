أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | تأجيل مباريات كأس الملك .. وصفقة "أغلى مدافع في تاريخ السعودية" تحبط العميد مجددًا!
- Getty Images Sport
تأخير مباريات كأس الملك
قررت لجنة المسابقات، في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى الـ18 من مارس المُقبل، والذي يوافق الـ29 من شهر رمضان المبارك، حيث تقام المباراتان معًا، في العاشرة مساءً.
وجاء هذا القرار بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين السعودي والجهات المعنية، بعد الاطلاع على روزنامة الموسم الرياضي، مع طلب مرئيات الأندية المتأهلة لهذا الدور، ليتم تعديل مواعيد المباراتين اللتين كانتا مقررتين يومي 16 و17 مارس.
وطبقًا لذلك، فإن الاتحاد، حامل اللقب، سيواجه نظيره الخلود، على ملعب الحزم بالرس، فيما تقام قمة الأهلي والهلال على ملعب الإنماء، في نفس التوقيت.
وذكر اتحاد القدم، بأن الموسم الرياضي سينتهي في 21 مايو 2026، من أجل بدء استعداد المنتخب السعودي الأول، للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي تقام في الصيف المُقبل.
- Getty
الاتحاد يصطدم بطلبات التعاون
أفاد الإعلامي نواف العقيل، بأن إدارة نادي التعاون، حددت شرطًا للموافقة على بيع عقد المدافع الدولي وليد الأحمد، في ظل التنافس على توقيع اللاعب من قِبل ناديي الاتحاد والقادسية.
وترغب إدارة التعاون في الاستفادة من صفقة بيع وليد الأحمد، ليصبح أغلى قلب دفاع في تاريخ كرة القدم السعودية، حيث اشترطت مبلغًا يقارب الـ70 مليون ريال، لمن يرغب في التعاقد معه.
وشارك وليد الأحمد، صاحب الـ26 عامًا، في 15 مباراة مع التعاون، هذا الموسم، في مسابقتي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، وسجل "4" أهداف في الدوري.
وكانت تقارير قد أشارت إلى كواليس فشل انتقال عبد الإله العمري، من النصر إلى الاتحاد، في الفترة الصيفية الماضية، بسبب رفض العروض المقدمة من العميد، التي وصلت إلى تقديم 55 مليون ريال، وسط أنباء عن اشتراط النصر مبلغ الـ70 مليون لقبول رحيله.
رسالة فلاته لجماهير الاتحاد .. "الهلال بدون ابن طلال مديون"
وجه الإعلامي الرياضي عبد الله فلاته، رسالة شديدة اللهجة إلى جماهير الاتحاد، تعقيبًا على اجتماع رئيس النادي مع ممثلي رابطة دوري المحترفين، وتقديم الحلول، في ظل تأخر حصول العميد على شهادة الكفاءة المالية، فيما أفاد فلاته بأنه فور توفر الحلول، سيحسم تعاقداته الشتوية.
وقال فلاته، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، "من يقاتل في وسائل التواصل الاجتماعي، ويقول إن الاتحاد ليس له حقوق، لهو دليل على وجود أطراف تخاف عودة العميد، خصوم من كل مكان، وتجلي للامهنية وعدم الاحترافية. هل أنت وصي على الاتحاد؟ النادي يبحث عن حقوقه، والاجتماعات تدار بشكل مستمر، هناك تخوفات، لأن الاتحاد عندما عاد فاز بالدوري والكأس".
وأضاف فلاته إن الأرباح المعلن عنها من قِبل نادي الهلال، تؤكد أنه لولا الدعم المقدم من الأمير الوليد بن طلال، لما كانت هناك أرباح، ولصار الزعيم يعاني من الديون مثل بقية الأندية.
تحذير لفهد سندي من السقوط في فخ الماجد
من نواف العقيدي وجورج جيسوس إلى عبدالله الماجد .. "الصمت من ذهب" والآن أدرك الأهلي قيمة "واقعية" خالد الغامدي!
"الكلام من فضة والسكوت من ذهب" .. عبارة ربما لو أدركها عبدالله الماجد؛ رئيس مجلس إدارة نادي النصر "المؤسسة غير الربحية"، لتأنى قليلًا قبل أن يخرج علينا بحوار مطول قبل ساعات مع بودكاست "سقراط".
المشكلة لم تكن في توقيت ظهور عبدالله الماجد وكونه في فترة يترنح بها الفريق الأول لكرة القدم بين هزائم وانتصارات، فلطالما نادى جمهور النصر بضرورة خروج المسؤولين للدفاع عن حقوق النادي أمام الحملة المقامة عليه حاليًا سواء في بعض وسائل الإعلام أو من عدد من الأندية.
إنما تكمن المشكلة في "ماذا سيقول؟"، هل ظهروه الآن سيضيف جديدًا وسيُهدأ من غضب الجمهور أم سيزيد من حملة الهجوم من المنافسين؟!
