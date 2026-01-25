تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالاتحاد
team-logoالأخدود
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت?

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف الاتحاد، نظيره الأخدود، في مواجهة هامة ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

الاتحاد صاحب المركز السابع يدخل المباراة وعينه على الفوز بعد الخسارة أمام القادسية في الجولة الماضية، مستغلًا تواجد الأخدود في المراكز الأخيرة وتحقيقه انتصارين فقط خلال الموسم.

 السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الإثنين 26 يناير 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الأخدود crest
الأخدود
الأخدود
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وسوف يتم إذاعة اللقاء بتعليق بلال علام.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةبلال علام

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد الأخدود

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيرجيو كونسيساو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماريوس نينيل سوموديكا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد والأخدود في المباريات الأخيرة

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الأخدود
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والأخدود في المباريات الأخيرة

الاتحاد

آخر 5 مباريات

الأخدود

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

11

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2025-2026

0