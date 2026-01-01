Fabinho IttihadGetty
محمود خالد

أخبار الاتحاد اليوم | نجم العميد يرد على تجدد إصابته .. حقيقة عروض فابينيو وخطأ تحكيمي يحرم نيوم من ريمونتادا "مؤقتة"!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الخميس 1 يناير 2026..

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

