بعد أخبار استهدافه من 4 أندية .. فابينيو يكشف حقيقة العروض البرازيلية ويعلق على مستقبله مع الاتحاد

خاض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم موسم 2025-2026 في ظل تذبذب واضح في المستوى والنتائج، بين تعثرات مبكرة وردود فعل قوية محليًا وقاريًا، ما جعل مشواره حتى الآن مليئًا بالتقلبات.
وبدأ العميد موسمه بصدمة مبكرة، بعدما ودّع كأس السوبر السعودي من الدور نصف النهائي، إثر خسارته أمام النصر بنتيجة (2-1)، ليخسر أول فرصة للتتويج مع انطلاقة الموسم.
وفي منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، لعب الاتحاد 10 مباريات حتى الآن، حقق خلالها 5 انتصارات، واكتفى بالتعادل في مواجهتين، مقابل 3 هزائم ثقيلة تركت أثرًا واضحًا على مساره، إذ خسر أمام النصر في الجولة الرابعة، ثم تلقى خسارة جديدة أمام الهلال في الجولة السادسة، قبل أن يسقط في ديربي جدة أمام الأهلي بالجولة الثامنة.
أما على الصعيد القاري، فجاءت بداية الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة مخيبة للآمال، بعد خسارته في أول جولتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز كبير على الشرطة العراقي بنتيجة (4-1)، ثم تجاوز الشارقة الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد.
لكن التعثر الآسيوي عاد مجددًا بخسارة قاسية أمام الدحيل القطري (4-2) في الجولة الخامسة، قبل أن يظهر الفريق شخصية قوية في الجولة السادسة، ويحقق انتصارًا ثمينًا خارج أرضه على ناساف كارشي الأوزبكي بهدف نظيف.
وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، واصل الاتحاد مشواره بنجاح، وضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا منتظرًا مع نادي الخلود، في مواجهة يطمح من خلالها إلى الاقتراب من منصة التتويج وتعويض إخفاقاته الأخرى على الساحة المحلية.