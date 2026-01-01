لا تزال تبعيات ملف انتقال المدافع حسان تمبكتي إلى نادي الهلال، تتواصل، عقب الجدل الذي أثاره الناقد عبد الله فلاته، ومن ثم خروج رئيس نادي الشباب الأسبق، خالد الثنيان، للتصريح فيما يتعلق بآلية رحيل اللاعب في صيف 2023، وحقيقة عروض الأهلي والنصر.
"تصريحاته متناقضة وفريق كبير طلب استعارته" .. عبدالله فلاته يرد بالدليل على الثنيان بعد أزمة صفقة حسان تمبكتي في الهلال!
اتهام حول صفقة تمبكتي .. "الرجل باع ورحل"
ووجه عبد الله فلاته، قبل أيام، اتهامًا يتعلق بخالد الثنيان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الأسبق، بتوجيه صفقة حسان تمبكتي إلى الهلال، وبيع عقده بثمن "بخس"، مقارنة بزميله متعب الحربي، حيث انتقل تمبكتي مقابل 60 مليون ريال، والآخر - بعد عام واحد - بـ123 مليون.
وقال فلاته، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن الأهلي قدم عرضًا بـ70 مليون ريال للتعاقد مع حسان تمبكتي، كما دخل الاتحاد والنصر في الصفقة، إلا أن إدارة الشباب، ركزت على بيع عقد اللاعب إلى الهلال، مضيفًا "الرجل جاء باع اللاعب ورحل".
الثنيان يرد .. "لم يحدث"
وخرج خالد الثنيان، بتصريحات زادت من حدة الجدل، حيث قال إنه عندما كان رئيس الشباب وقتها، قام ببيع عقد المدافع الدولي، بأعلى عرض مالي، كما أن رغبة تمبكتي كانت وراء انتقاله إلى الهلال.
وأضاف الثنيان، أنه لم يستقبل أي عرض من الأهلي لشراء عقد حسان تمبكتي، كما هددّ بتقديم شكوى رسمية، للرد على اتهامات فلاته.
ونوّه الثنيان بأن عرض الهلال، كان فيه الكثير من المميزات الأخرى غير المالية، على غرار المساهمة في جلب عقود رعاية إلى الشباب، مع الاستغناء عن 3 لاعبين على سبيل الإعارة.
أدلة جديدة تورط رئيس الشباب السابق
هنا، قرر عبد الله فلاته، أن يرد علنًا على ما قاله خالد الثنيان، فيما يتعلق بصفقة حسان تمبكتي، حيث قدم أدلة رسمية، تثبت تلقي الشباب عروضًا من الأهلي والنصر من أجل التعاقد مع اللاعب.
وقال فلاته إن الثنيان اجتمع مع الأعضاء الذهبيين، وأخبرهم بأنه أعطى الهلال كلمة، بشأن ضم تمبكتي، واتضح أنه موقّع مع الهلال قبل الاجتماع، كما أن رحيله جاء بعد إقرار 4 أعضاء بالإطاحة به من مجلس الإدارة.
وقدم فلاته أوراقًا رسمية، عبر ظهوره في حلقة "أكشن مع وليد"، قائلًا "هذا عقد الأهلي، وناصر كنعاني يشهد على هذا الأمر، خلال اجتماعه مع الذهبيين، العرض بلغ 85 مليون ريال، كما أن النصر أيضًا قدم 90 مليون على الطاولة، والعقود مختومة".
وألمح فلاته بوجود نادٍ ثالث قدم عرضًا إلى الشباب، قبل أن يكشف عن هويته، بقوله إن الاتحاد طلب تمبكتي على سبيل الإعارة، من أجل المشاركة مع العميد في كأس العالم للأندية 2023، ثم العودة إلى "الليث" من جديد.
ونوّه فلاته بأن تصريحات رئيس الشباب الأسبق، متضاربة، ليوجه رسالة تحدٍّ إليه، بقوله "أملك كل الأوراق لحديثي، ولا أعتذر عن صدقي، وكنت أول من صرّح بأن الشباب طلب كريم بنزيما، وأؤكد للمرة المليون، أن برنامج الاستقطاب لا علاقة له بخصخصة الأندية، وفي النهاية، صفحتي بيضاء".
رسائل تثبت خطأ معلومة الثنيان
وكان فارس العلياني، مسؤول التوثيق في نادي الشباب، قد كذّب تصريحات خالد الثنيان، في رسالة قال فيها "الأمر الذي لابد أن يعلمه الجميع، بأننا لم نعلن عبر موقع الشباب الرسمي أو حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، بيع عقد تمبكتي إلى الهلال".
وأضاف أن تصريحات الثنيان تتناقض تمامًا مع اعترافاته السابقة بشأن صفقة المدافع الدولي، والتي قال فيها وقتها، إنه تحصل على عروض من النصر والأهلي، إلى جانب الهلال، مؤكدًا أن الثنيان لم ينظر إلى العروض الأخرى غير الهلال، والتي تم تقديمها إلى إدارة الليث، للتعاقد مع اللاعب، كما أنه لم ينتظر لآخر فترة الانتقالات، أو وصول أي عرض.
وزاد فيصل زيد، المتحدث الرسمي السابق بنادي الأهلي، من الشعر بيتًا، حينما أكد أن الراقي قدم عرضًا بمبلغ 60 مليون ريال، إلى نادي الشباب، مقابل التعاقد مع حسان تمبكتي، وكان على استعداد لرفع العرض إلى 80 مليون".
ماذا قدم حسان تمبكتي مع الهلال؟
ومرّ المدافع صاحب الـ26 عامًا، بفترة متذبذبة مع الهلال، تحت قيادة المدير الفني السابق، جورج جيسوس، قبل أن يقرر الإيطالي سيموني إنزاجي، الاعتماد عليه بصورة أساسية، ليشغل قلب الدفاع بجوار خاليدو كوليبالي.
وخاض تمبكتي 80 مباراة رسمية بقميص الهلال، في جميع المسابقات، سجل خلالها أول هدف في مسيرته مع الأندية، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، كما صنع تمريرتين حاسمتين.
وترك تمبكتي بصمته مع الهلال، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث قدم مستويات مميزة أمام ريال مدريد، وكذلك ضد سالزبورج وباتشوكا، قبل أن يتعرض للإصابة التي غيبته عن الانتصار التاريخي على مانشستر سيتي في ثمن النهائي، بنتيجة (4-3).