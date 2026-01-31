أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | سيطرة على جوائز الأفضل .. ويايسله عن تدريب الراقي: تمنيت أن يكون التوقيت مختلفًا!
- GOAL AR
يايسله عن تدريب الأهلي: ليت التوقيت كان مختلفًا!
أكد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أنه وافق على تجديد عقده في قلعة الراقي، من أجل إيمانه بالمشروع والطريق الذي يسير عليه، مضيفًا أنه واجه ضغوطًا كبيرة خلال فترات من الموسم، وسط تقارير تتحدث عن استبداله بمدربين آخرين، إلا أنه كان يثق في العمل الذي يقدمه، كما أن دعم الجماهير له كان مؤثرًا، وعاملًا حاسمًا نحو استمراره.
وأوضح، خلال تصريحات لـ"ذا أثلتيك"، أن انتقاله للأهلي جاء بشكل سريع، وأنه كان يتمنى لو كان التوقيت مختلفًا، ولكن أحيانًا يكون مضطرًا لاتخاذ قرارات سريعة.
وحول قبول عرض الأهلي، قال يايسله إنه نظر إلى الجانب المادي بعين الاعتبار، ولكن مهمًا أن يقود فريقًا يتمتع بجماهيرية ضخمة، مضيفًا أنه - منذ اليوم الأول - لم يعامل النجوم بشكل مختلف، سواءً رياض محرز أو روبيرتو فيرمينو أو فرانك كيسييه أو إدوارد ميندي.
وتابع "لا أضع خططًا طويلة المدى في كرة القدم، كونها مجال يتغير باستمرار، الأهم بالنسبة لي أن أواصل تطوير مهاراتي كمدرب، وأصنع ذكريات مميزة مع اللاعبين والجماهير".
- Getty Images Sport
نجوم الأهلي يسيطرون على جوائز الأفضل
أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، عن قائمة الفائزين بجوائز الأفضل خلال شهر يناير 2026، والتي شهدت تألقًا أهلاويًا.
وبعد تحقيق 7 انتصارات في 7 مباريات، حصد ماتياس يايسله، جائزة أفضل مدرب في شهر يناير، فيما فاز الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، بجائزة أفضل لاعب.
جاء ذلك بعدما قدم إيفان توني أداءً مذهلًا مع الأهلي، على مدار شهر يناير، حيث تمكن من إحراز 12 هدفًا و4 تمريرات حاسمة في "سبع" مباريات، جاءت على النحو التالي..
* هدفان وتمريرة حاسمة ضد النصر في الجولة 13.
* هدف ضد الأخدود في الجولة 14.
* هدف وتمريرة حاسمة ضد التعاون في الجولة 15.
* هدف ضد الخلود في الجولة 16.
* هاتريك ضد الخليج في الجولة 17.
* هدف وتمريرة حاسمة ضد نيوم في الجولة 18.
* هاتريك وتمريرة حاسمة ضد الاتفاق، في الجولة 19.
وساهم هذا التألق في انتزاع إيفان توني لصدارة هدافي دوري روشن السعودي، من كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بعد وصول الإنجليزي إلى 18 هدفًا.
منصب جديد في قلعة الراقي
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة شركة النادي الأهلي، قررت تعيين عبد العزيز الجميعة، في منصب مدير الإعلام والاتصال المؤسسي خلال الفترة المُقبلة.
ومن المقرر أن يستهل الجميعة مهام عمله بشكل رسمي، ابتداءً من الأحد، مع التنويه بأن تعيين الجميعة لا يتداخل مع مهام ماجد الفهمي، الذي يواصل عمله كمتحدث رسمي باسم النادي.
- Getty Images Sport
غياب نجوم الهلال قبل كلاسيكو الأهلي
في ظل القمة المرتقبة بين الهلال والأهلي، المقررة الإثنين، في الجولة العشرين من دوري روشن السعودي، تلقى الراقي دفعة معنوية، بغياب عدد من نجوم الزعيم، قبل 48 ساعة من المواجهة.
وكشف نادي الهلال عن غياب الثنائي سالم الدوسري وماركوس ليوناردو، عن الحصة التدريبية، مساء اليوم، بسبب تعرضهما للإنفلونزا، ليصبح موقفهما غامضًا حول التواجد في الكلاسيكو.
بعد فاجعة وفاة والده .. الكشف عن موقف كوليبالي من مواجهة الأهلي ومصير بابلو ماري بالقيد المحلي!
تستمر التساؤلات حول موقف كاليدو كوليبالي مدافع الهلال، قبل المواجهة المنتظرة أمام الأهلي في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي.
النجم السنغالي الذي عاد مصابًا بعد المشاركة في فوز منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية 2025، تلقى صدمة شخصية بوفاة والده، مما جعله يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مراسم العزاء.
وهو الأمر الذي يثير التكهنات حول مشاركة كوليبالي بمباراة الأهلي المقبلة، والتي ستؤثر بشكل كبير في سباق المنافسة على الصدارة مع خصمه يوم الإثنين المقبل.
كتيبة "أطباء الطوارئ"
عندما تحوّل الانكسار إلى صراخات الانتصار على يد الألمان.. ماتياس يايسله وهانزي فليك يقودان كتيبة "أطباء الطوارئ"
عندما تسود الفوضى وتغيب الهوية، عن نادٍ ما حول العالم؛ يظهر لنا الرجل الألماني بـ"بدلته الرياضية ودفتر ملاحظاته الصارم"، ليُغيّر كل شيء.
هذه الظاهرة تصاعدت بشكلٍ كبير في السنوات الأخيرة؛ حيث تحوّل الكثير من المديرين الفنيين الألمان، إلى "أطباء طوارئ" في عالم كرة القدم.
نعم.. هؤلاء المديرين الفنيين استلموا أندية تُعيش أزمة ثقة خانقة؛ ولكنهم نجحوا في غضون فترة قليلة للغاية، في تغيير حالة الانكسار إلى صرخات انتصار.
