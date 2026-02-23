أخبار الأهلي اليوم | موعد قرعة النخبة الآسيوية .. وإيفان توني يظهر "نضجه" بعد إهدار ركلة جزاء النجمة!

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إقامة قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في 25 مارس المُقبل، تمهيدًا لاستضافة جدة، الأدوار الإقصائية حتى النهائي، في الفترة بين 16 و25 إبريل 2026.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الدحيل القطري، في دور الـ16 من دوري النخبة، حيث تقام مباراة الذهاب في 2 مارس، على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في الدوحة، بينما يقام الإياب في التاسع من الشهر المقبل، على ملعب صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.