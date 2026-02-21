أخبار الأهلي اليوم | محرز يقدم الهدايا في يوم ميلاده .. قرار جديد بشأن هوساوي وتحذير من إصابة ديميرال "الحساسة"!

"إصابته في منطقة حساسة" .. تحذير طبي إلى الأهلي بشأن ميريح ديميرال!

تلقى النادي الأهلي، تحذيرًا طبيًا يتعلق المدافع التركي ميريح ديميرال، الذي يواصل الغياب عن مباريات الراقي الأخيرة، بسبب الإصابة.

ويُعد ديميرال "27 عامًا"، أحد عناصر الأهلي الأساسية تحت قيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، حيث ساهم نجم المنتخب التركي في قيادة الراقي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، في الموسم الماضي، لأول مرة في تاريخه.

فيديو | "هذا اللاعب أصبح مطمع للجميع".. هجوم على جدول الأهلي في رمضان ومطالب بحسم صفقة مبكرة!

أكد الإعلامي فيصل زيد، أن جدول مباريات فريق الأهلي في المرحلة المقبلة من الموسم، لن يكون مناسبًا تزامنًا مع دخول شهر رمضان.

وجاء ذلك في نقاش عبر برنامج "أكشن مع وليد" والذي شهد تجدد الحديث أيضًا عن دعم الأمير عبد الله الفيصل للهلال في صفقة النجم البرازيلي السابق ريفيلينو.

الاتحاد جنى على نفسه وكل الطرق تؤدي للنصر!.. إلى الأهلي "استغل نقاط قوتك لحماية نجمك قبل الندم الكبير"

في ممرات "الإنماء"، وبين صرخات جماهير عملاق جدة الأهلي؛ ثمة اسم بات يتردد كـ"النغمة"، التي لا تخطئها الأذن.

هذا الاسم ليس إلا زكريا هوساوي، الذي لم يعد مجرد ظهير يؤدي أدوارًا دفاعية تقليدية؛ بل تحوّل إلى "مُحرِك نفاث"، يمنح الرواق الأيسر حيوية افتقدها الأهلي لسنوات.

واستطاع هوساوي الذي انضم إلى الأهلي صيف 2025، قادمًا من صفوف نادي الرائد - على سبيل الإعارة -؛ أن يخطف الأنظار بقوة في الموسم الرياضي الحالي، لتبدأ "رادارات" كبار الأندية السعودية في تتبعه.

من أزمة الأهلي إلى توريط العلا.. وليد معاذ "المتهم الأول" في الأخطاء القانونية

تشهد الملاعب السعودية في الوقت الحالي، جدلًا قانونيًا كبيرًا؛ مُتعلقًا بمشاركة بعض اللاعبين، سواء في دوري روشن للمحترفين أو "يلو".

آخر هذه القضايا؛ تلك المتعلقة بسحب نقاط نادي العلا، في مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى 2025-2026.