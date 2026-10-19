Stade Castelbourgeois نظرة عامة

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Stade Castelbourgeois

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الترتيب

Frankreich Ligue 1 crestFrankreich Ligue 1

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
3Paris FC crestParis FC7421127514
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4Lille crestLille7421105514
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5AS Monaco crestAS Monaco7421106414
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6Rennes crestRennes74121514113
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7Lorient crestLorient732276111
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