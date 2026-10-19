Stade Castelbourgeois نظرة عامة

Paris Brunner klatschte nach seinem nächsten starken Auftritt glückselig mit seinen Teamkollegen der AS Monaco ab, zu einer Kampfansage in Richtung A-Nationalmannschaft ließ er sich aber nicht hinreißen.
Für den SC Freiburg steht am 2. Spieltag der UEFA Conference League das Auswärtsspiel bei der AS Monaco auf dem Programm. Doch wo wird die Begegnung übertragen: im Free-TV bei RTL oder ausschließlich bei RTL+ und Sky? GOAL klärt auf, welche Empfangsmöglichkeiten es gibt.
Der Donnerstag steht ganz im Zeichen des europäischen Fußballs: Sowohl in der Europa League als auch in der Conference League wartet ein vollgepackter Spieltag. Mit Bayer 04 Leverkusen, der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg sind auch drei Bundesligisten gefordert. GOAL zeigt Euch, wo die Partien live im TV und Livestream zu sehen sind.
Umfassender Rückblick auf das siebte Spielwochenende der Ligue 1. Wir analysieren die Ergebnisse des 7. Spieltags, die wichtigsten Themen, herausragende Einzelleistungen und dramatische Torfestivals vor den Partien des 8. Spieltags.