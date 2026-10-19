Stade Castelbourgeois نظرة عامة

Wo läuft welches Spiel in der Europa und Conference League?

Der Donnerstag steht ganz im Zeichen des europäischen Fußballs: Sowohl in der Europa League als auch in der Conference League wartet ein vollgepackter Spieltag. Mit Bayer 04 Leverkusen, der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg sind auch drei Bundesligisten gefordert. GOAL zeigt Euch, wo die Partien live im TV und Livestream zu sehen sind.