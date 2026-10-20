Chateau Etampes نظرة عامة

Barcelona midfielder Pedri insists Sunday's heavyweight La Liga showdown against fierce rivals Real Madrid provides the ideal opportunity to recover from their midweek Champions League setback in France. Hansi Flick's table-toppers saw their unbeaten start to the campaign ended by a 4-2 defeat to Paris Saint-Germain on Tuesday night.
Paris Saint-Germain are reportedly lining up a massive January move for Bayer Leverkusen prospect Ibrahim Maza after Khvicha Kvaratskhelia suffered a devastating season-ending knee injury. The French side face heavy competition for the highly-rated Algerian international as Luis Enrique urgently searches for an attacking replacement.